Darter Kevin Doets baarde maandag opzien op het WK door in de eerste twee legs van zijn wedstrijd tegen Nathan Aspinall 'materiaalpech' te krijgen. De Nederlander was er zichtbaar door afgeleid en moest op het podium veranderingen aanbrengen om een vreemde afgang in de derde ronde te voorkomen.

Doets gooide zijn pijlen zoals altijd, met een soort boogje. Daardoor zaten zijn pijlen los in het bord. Dat zorgde er weer voor dat liefst vijf keer zijn pijlen uit het bord vielen, soms zelfs meerdere tegelijk. Het kostte Doets honderden punten en dat zat de in Zweden woonachtige Nederlander dwars. Met veel frustratie keek hij naar zijn materiaal en naar het tasje op het tafeltje op het podium. Daar moest hij snel aanpassingen uit toveren om zijn wedstrijd te redden.

180 points on the floor across two visits... 🙃



How's your luck, Kevin? pic.twitter.com/ZiGFYehV5S — PDC Darts (@OfficialPDC) December 29, 2025

'Ligt aan zijn stijl'

Met veel kunst en vliegwerk kreeg Doets in die eerste set nog een leg op het bord, maar daar was alles mee gezegd. Na wat gehannes met de pijlen, leek het probleem opgelost. De zogeheten bouncers bleven uit, waardoor Doets de tweede set kon pakken na de pauze. "Maar het was het verhaal van de eerste set, het waren best wel veel bouncers", zei analist Jerry Hendriks in de studio van Viaplay. "Het zit in zijn stijl, want zijn pijlen zitten er los in."

'Raar dat het hem overkomt'

Toch zou het probleem ook te maken kunnen hebben met het bord, al is dat volgens Hendriks niet aan de hand. "Het bord is gemaakt van plantaardig materiaal, waardoor er ook oneven of harde stukken in het bord kunnen zetten. Maar ik vraag me af of dat het probleem is. Het had te maken met zijn worp in combinatie met zijn materiaal. Hij ging daarna zijn punten slijpen. Het is wel raar dat het hem overkomt."

'Dat moet je niet doen'

Volgens Hendriks loste Doets het wel goed op door zijn materiaal aan te passen. "Als speler kan je worden getriggerd omdat je misschien gaat denken dat je anders moet gooien. Dat moet je dus niet doen. Doets deed dat ook niet en dat is het beste, ik hoop dat hij het heeft opgelost." Co-analist Wout Weghorst zag dat het bij Doets in zijn hoofd sloop. "Hij bleef er ook in hangen, hij moet het snel van zich afzetten."

Dat deed Doets dus uitstekend na de pauze. Hij had een gelukje dat Aspinall de tweede set niet pakte en maakte het zelf 1-1. De zorgen waren zienderogen weg, want naarmate de wedstrijd vorderde, kwam Doets er steeds beter in. Op een gegeven moment kon hij naar eigen zeggen 'niet meer missen'. Alle pijlen waren ineens raak en zorgden voor een dartssensatie op het WK.

