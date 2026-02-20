Een van de opvallendste momenten van het WK darts 2026 was dat Cameron Menzies eerst zijn hand in een vuurwerkkoker douwde en daarna inbeukte op een tafeltje. Twee maanden later laat de Schotse darter weten wat de schade is. En die is niet mals.

Menzies verloor zijn eerste partij op het WK met 3-2 van het supertalent Charlie Manby. Nadat Manby zijn matchdart raakt mikte ging het helemaal mis. Toen de Engelsman sportief een handje wilde geven aan zijn tegenstander, ging die volledig door het lint.

Menzies gaf enkele klappen tegen de onderkant van het tafeltje waarop darters hun spullen leggen en waar een flesje water voor ze klaarstaat. Zijn hand raakte de scherpe dwarsbalken. Het leverde hem een hoop pijn en bloed op.

Schade

In gesprek met Oche180 vertelt Menzies dat hij permament het gevoel in de vingers van de getroffen hand kwijt is. "Dat komt door de schade die door de klappen is ontstaan", legt hij uit. "Ik moest een operatie ondergaan. En er staat me nog steeds behandelingen aan mijn hand te wachten", aldus de 32-jarige darter.

Het scheelde niet veel of hij had moeten stoppen met profdarten. Medici waarschuwden dat de zenuwen en pezen flink wat schade hadden opgelopen. "Geen woorden kunnen uitdrukken hoe ik me destijds voelde. Ik werd wakker met ademhalingsbuis bevestigd enzovoorts. En dat voor een potje darts. Ze vertelden me dat er dingen doorgesneden waren en dat ik naar een handspecialist moest. Ik was heel dom en nu moet ik met de situatie dealen", aldus Menzies.

Stoppen met darts

De mentale opdoffer was minstens zo fors als de lichamelijke. "Ik zal eerlijk zijn: een paar keer dacht ik erover om te stoppen met darten. Ik zit gewoon in een rotsituatie. Ik geniet momenteel niet van mijn sport", vertelt de Schot.

🗣️ "I've no feeling in my fingers anymore. I've made a massive mistake in my life and I have to live with that."



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Cameron Menzies speaks for the first time since injuring his hand at the Worlds that needed surgery.



💎 In association with @DiamondXDraws#Darts pic.twitter.com/k5Jnhafl51 — Oche180 (@Oche180) February 20, 2026

"Ik heb een enorme fout gemaakt en daar moet ik nu mee leven. Ik moet nu de reputatie dragen dat ik de gast ben die een tafel ging afrossen. We maken allemaal fouten. Helaas maakte ik een hele grote fout. Dat moet ik accepteren."

