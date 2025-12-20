Dirk van Duijvenbode is blijven steken in de tweede ronde van het WK darts 2026. Niet iedereen die de partij ging kijken op tv, heeft het einde ook kunnen zien. En daar is veel woede over.

Viaplay zond het begin van de partij uit op het tv-kanaal Viaplay TV. Dat krijg je gratis bij Ziggo (13), Odido (13) en Delta (22). Maar na de eerste set werd het lijntje met Alexandra Palace in Londen doorgeknipt en kwam er een documentaire over de wereld der autosport.

'Zend het dan gewoon niet uit'

Dat zagen de kijkers die van Aubergenius wilden genieten niet aankomen. "Waarom overschakelen naar GP Confidential?", zo reageert iemand op het account van Viaplay op Instagram. Een ander laat dit achter: "Top heerlijk F1-docu kijken in plaats van darten", zonder dat duidelijk wordt of die schrijver dat meent.

En zo zijn er soortgelijke verontwaardige reacties: "Waarom zie ik nu een docu van F1 in plaats van het darten?" En: "Zend het dan gewoon niet uit, in plaats van alleen set 1...."

WK darts

Van Duijvenbode is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde en is uitgeschakeld op het WK darts. In het Londense Alexandra Palace was de Brit James Hurrell in de tweede ronde met 3-2 te sterk. De 33-jarige Nederlander pakte een 1-0 voorsprong, maar moest de twee daaropvolgende sets aan Hurrell laten. Van Duijvenbode vocht zich terug tot 2-2, maar verloor de laatste set.

Van de negen Nederlandse darters die de tweede ronde bereikten, komt er later op de dag nog één in actie. Niels Zonneveld neemt het op tegen de Brit Michael Smith voor een plek bij de laatste 32.

