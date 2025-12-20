Het is tijd voor de tweede ronde van het WK darts. Door de nieuwe opzet met 128 deelnemers vinden die wedstrijden plaats vóór Kerstmis in plaats van erna. Zaterdagmiddag kwam gelijk een Nederlander in actie: Dirk van Duijvenbode. Hij weet dat hij na de feestdagen niet meer terug hoeft te komen. Lees hieronder alles terug.

In totaal zijn er negen Nederlanders door naar de tweede ronde: Michael van Gerwen, Gian van Veen, Danny Noppert, Jermaine Wattimena, Wessel Nijman, Kevin Doets, Wesley Plaisier, Niels Zonneveld en dus Van Duijvenbode. Onder anderen vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld redde het niet in de eerste ronde.

Uitslagen WK darts zaterdag 20 december

Ryan Searle - Brendan Dolan 3-0

Andreas Harrysson - Motomu Sakai 3-0

Dirk van Duijvenbode - James Hurrell 2-3

Dave Chisnall - Ricardo Pietreczko 2-3

Dirk van Duijvenbode stelt teleur

Dirk van Duijvenbode hoopte na een bewogen jaar op een goede run in het Alexandra Palace. Maar de Nederlandse darter vergaloppeerde zich aan de grijze muis James Hurrell. De Engelsman was bij vlagen niet te stoppen, zo gooide hij het hoogste setgemiddelde tot nu toe van dit WK. Van Duijvenbode vocht zich net als tegen Andy Baetens nog knap terug, maar kon dit keer de comeback niet voltooien.

Ryan Searle - Brendan Dolan

De eerste middagsessie van de tweede ronde werd begonnen door Ryan Searle en Brendan Dolan. Heavy Metal won in de eerste ronde overtuigend met 3-0 in sets van de Nederlander Chris Landman. Van Searle is bekend dat hij met de zwaarste pijlen (32 gram) speelt en slechtziend is aan zijn rechteroog. Desondanks weet hij zijn materiaal toch prima in het bord te krijgen. Dat bewees hij tegen Brendan Dolan ook, die stuurde hij kansloos met 3-0 in sets naar het kerstmaal.

Andreas Harrysson - Motomu Sakai

Het contrast kon bijna niet groter in de tweede partij van de middag. De stugge Zweed Andreas Harrysson met zijn lange baard tegen stuiterbal Motomu Sakai uit Japan. Harrysson zorgde voor een stunt in de eerste ronde door nummer 12 van de wereld Ross Smith (3-2 in sets) te verslaan. Sakai werd vooral bekend door zijn showtje bij zijn opkomst. Harrysson maakte korte metten met de publiekslieveling. Zonder groots te spelen won hij met 3-0.

Dave Chisnall - Ricardo Pietreczko

De middag werd afgesloten door Dave Chisnall en Ricardo Pietreczko. Chizzy kwam langzaam op gang en keek tegen een 2-0 achterstand aan. Toen begon de ene na de andere 180 bij Chisnall te vallen, die langszij kwam. De Engelsman miste uiteindelijk één matchdart, waarna Pietreczko toesloeg. De Duitser stond op uit de dood en was ijskoud op dubbel-16. Die gooide hij twee keer in de verlenging, waardoor hij zich voor de derde ronde plaatste.

