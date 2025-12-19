Gian van Veen zien we later dit WK darts terug in de tweede ronde. Vrijdagavond zat The Giant in de studio van Viaplay, samen met zijn muzikale partner: Russo.

Bij het WK darts is het opkomstnummer van de Gelderse darter 'Astronomia' van Vicetone. Bij diverse andere toernoeien galmde voorheen 'Losse Pols' door de speakers zodra Van Veen naar het podium loopt. Dat is een nummer van Donnie, Marco Schuitmaker, Russo en LA$$A.

Bril

Van Veen en Russo, oftewel Rutger Cornelis van Eck, leggen uit hoe ze met elkaar in contact zijn gekomen. "Ik kijk graag in december en begin januari naar darten. De rest van het jaar niet. Dat moet ik eerlijk bekennen", zegt Russo. "Daar zag ik twee jaar geleden voor het eerst Van Veen."

Dat WK darts 2024 was inderdaad het debutjaar voor Van Veen bij het allergrootste dartstoernooi ter wereld. "Dat vond ik leuk om te zien. Wat me aansprak? Zijn voorkomen. Gewoon zijn bril. De uitstraling. Gewoon top. We volgden elkaar op Instagram. Ik zei dat ik graag een wedstrijd wilde komen kijken. Ik zag hem toen in Den Bosch."

Conditie

Hij werd vanaf de tribunes verrast door de muziek die werd afgespeeld. "Ik hoorde mijn eigen liedje 'Conditie'. Dat vond ik heel leuk. Ik wist het niet, ik wist van niks." Van Veen bevestigt dat hij twee kaartjes had geregeld voor het toernooi en dat hij om die reden een track van Russo liet draaien. "Jazeker, ik ben wel een fan." Waarop Russo zegt: "Godzijdank."

Vervolgens zette Russo zonder medeweten van Van Veen de track 'Losse pols' in elkaar. "Ik heb hem toen voor het blok gezet", erkent hij. "Je moet dit gaan gebruiken." Dit jaar is er echter geen 'Losse Pols' te horen bij het WK in het Alexandra Palace te Londen. "Het doet me wel ergens pijn dat het dit jaar niet te horen is. Maar ik snap het ook. Je hebt vorig jaar verloren natuurlijk."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.