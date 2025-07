Topdarter Michael van Gerwen heeft meteen zijn excuses aangeboden toen zijn woorden over tegenstander Pero Ljubic op de Poland Darts Masters viraal gingen. De Nederlander noemde de Kroaat 'een kroegspeler' en zei dat Ljubic er niks van bakte. Die opmerking werd veelbesproken en inmiddels heeft het 'slachtoffer' gereageerd.

Ljubic pakte nog vier legs tegen Van Gerwen in de eerste ronde van het World Series-toernooi, maar verloor uiteindelijk dus wel met 6-4. De Nederlander was zichtbaar gefrustreerd na afloop over zijn eigen spel en deed op de persconferentie de opmerkelijke uitspraak. "Van Gerwen en ik kennen elkaar al heel lang, we maken vaak grapjes. Hij had geen slechte bedoelingen met die woorden", weet Ljubic zeker in gesprek met het Poolse medium Okiem Darta.

'Emoties kunnen hoog oplopen'

De Kroaat neemt MVG dan ook niks kwalijk. "Die woorden werden gewoon in een moment van frustratie gezegd vanwege zijn slechte vorm, dus dat begrijp ik. Om eerlijk te zijn bood hij meteen zijn excuses aan. Zoals ik al zei kennen we elkaar goed en ik weet dat hij geen slechte bedoelingen had. Integendeel, hij motiveerde me zelfs later in het gesprek. Hij is echt een fatsoenlijke man en een uitstekende speler, dus veroordeel hem niet te hard. Emoties kunnen op zo'n moment hoog oplopen."

'Hij had spijt van zijn woorden'

Ljubic heeft geen zin om de woorden van Van Gerwen al te letterlijk te nemen en er mee te zitten. "Voor mij is menselijke integriteit belangrijker dan samenzweringstheorieën op internet. Hij had spijt van zijn woorden, bood z'n excuses aan en dat is het. Nogmaals: veroordeel hem niet te overhaast." De darter is dus uiterst mild en beschermend richting de Nederlander, die ook privé door een lastige periode gaat. Eind mei maakte hij bekend te scheiden van zijn ex-vrouw Daphne en pas eind juni keerde hij terug.

World Matchplay

Van Gerwen keert op 19 juli terug op een majortoernooi. Dan is de World Matchplay in Blackpool, vanwege het hoge prijzengeld ook wel het zomer-WK genoemd. Hij is één van de zeven Nederlanders die geplaatst is voor het toernooi. Naast de nummer drie van de wereld doen ook Danny Noppert, Gian van Veen, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena, debutant Wessel Nijman en dartslegende Raymond van Barneveld mee.

Beluister de podcast

