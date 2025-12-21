Wesley Plaisier baarde niet alleen in Nederland opzien met zijn uitschakeling van Gerwyn Price op het WK darts. De Nederlander versloeg de outsider voor de wereldtitel met liefst 3-0 in sets en plaatste zich voor de derde ronde. Na afloop kwam The Sun met een pijnlijke vergelijking voor de Nederlander.

Plaisier zal nog wel even wereldnieuws zijn na zijn WK-stunt met het naar huis sturen van de nummer negen van de wereld. Hoewel hij zelf zeer blij en positief was, was niet iedereen dat. Het Engelse tabloid The Sun kon het niet laten om de lichaamsbouw van Plaisier erbij te betrekken in het omschrijven van de zege van Plaisier. "De grote Nederlander, die qua omvang en fitheid het tegenovergestelde is van 'spierenman' Price, liet zijn intenties vanaf het eerste moment blijken", schrijft The Sun.

Reactie Gerwyn Price

Daarmee trekken ze een pijnlijke vergelijking in Engeland, die nergens voor nodig was en afbreuk doet aan de prestatie van de Nederlandse darter. Gelukkig bleven andere media van dergelijke omschrijvingen weg. Ook tegenstander Price had niets anders dan lovende woorden voor Plaisier over. Na afloop van de partij kwam hij met een kort statement op sociale media. "Ik ben er kapot van, ik had zoveel steun. Dat was fantastisch. Wesley was top op de juiste momenten, maar ik was ook ver weg van mijn niveau en dat was te zien. Veel succes voor hem en voor iedereen die nog in het toernooi zit. Ik zie jullie in 2026 weer. Fijne Kerst."

Fijne Kerstmis

Plaisier wenste op het podium ook alle dartsfans in het Engels een fijne kerst en jaarwisseling. Dat deed hij vervolgens ook in het Nederlands aan al zijn fans en de rest van de kijkers. Hij keert op 27 december terug in Alexandra Palace voor de derde ronde tegen de Pool Krzysztof Ratajski.

