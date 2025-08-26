Michael van Gerwen leek maandag de weg naar boven te hebben ingezet op de vloertoernooien, maar de ene dag is de andere niet. Waar de Nederlandse topdarter nog tot de laatste zestien reikte bij zijn rentree na de vakantie, vloog hij er dinsdag tijdens Players Championship 25 al na twee ronden uit. De opleving was dus van korte duur.

De nederlaag tegen Scott Williams in de vierde ronde bood maandag genoeg aanknopingspunten voor MVG om door te gaan op de ingeslagen weg. Maar een kleine 24 uur later kreeg de race naar de PC Finals eind november alweer een knauw. Na een degelijke zege op Jim Long (6-1, ruim 95 gemiddeld), was het vervolgens tegen de Letse speler Madars Razma klaar.

Gemiste dubbels

De nummer drie van de wereld en drievoudig wereldkampioen miste in de beslissende elfde leg dubbels, iets dat hem maandag tegen Williams ook al de kop koste. Hij verloor dus met 6-5 van Razma. Ook voor collega-dartslegende Raymond van Barneveld was het in de tweede ronde al klaar. Hij verloor verrassend met dezelfde cijfers van Robert Grundy.

Gian van Veen en Wessel Nijman

Sowieso vielen de Nederlandse darters met bosjes in de eerste drie rondes in Milton Keynes. De talenten Gian van Veen en Wessel Nijman wonnen als enige 'hun bord' en verdedigden dus de Nederlandse eer. Voor hen was het allebei over en uit in de kwartfinales. Van Veen verloor van de Duitser Martin Schindler (6-4) en Stephen Bunting was met 6-1 te sterk voor Nijman. Beide tegenstanders gooiden ver boven de 100 gemiddeld.

Jeffrey de Graaf en Cor Dekker

De winnaar van maandag, de Nederlandse Zweed Jeffrey de Graaf, vloog er dinsdag al in de eerste ronde uit. Hij bewees maar weer eens dat in het darts de ene dag de andere niet is. Ook hij liep tegen een uitstekende Schindler aan, die tegen hem boven de 105 gemiddeld uitkwam. Cor Dekker, een Nederlandse Noor, had dinsdag de eer om Noord-Europa sterk te vertegenwoordigen. Hij vloog er uit bij de laatste zestien tegen Bunting.

Programma

Bunting en Schindler krijgen in de halve finales gezelschap van Jonny Clayton en William O'Connor. Dat viertal gaat uitmaken wie het 25ste vloertoernooi wint. Woensdag zijn de kwalificaties voor de World Series of Darts Finals in Amsterdam, waar nog zes plekken te vergeven zijn. Komend weekend keert de Euro Tour terug, met de Flanders Darts Trophy in België.

