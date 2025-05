Wereldkampioen Luke Littler laat voetbalkunsten zien en is ook op het veld een mannetje

Luke Littler is natuurlijk de tienersensatie en huidige wereldkampioen darts, maar de Engelsman kan ook een balletje trappen. Dit weekend liet hij een toernooi schieten en had hij tijd over voor een voetbalwedstrijd. Daarin was hij trefzeker.

Dit weekend wordt in het Duitse Sindelfingen de European Darts Grand Prix gehouden. Littler ging enkele weken geleden onderuit in Duitsland en haalde daarna flink uit naar de fans.

Luke Littler voegt daad bij het woord na dreigement: dartssensatie stelt fans teleur Topdarter Luke Littler heeft zich afgemeld voor een toernooi. Hij kreeg het afgelopen maand een paar keer aan de stok met fans in Duitsland en dreigde daar voorlopig niet meer te komen.

Voetbalwedstrijd

Door het toernooi over te slaan had Littler wat tijd over. Daar waar de jongeling normaal binnen aan het gamen is, doken er nu beelden op van Littler op een voetbalveld. Hij deed mee bij een amateurteam en mocht zowaar de penalty nemen toen zijn ploeg die kreeg.

Littler, op het podium met darten vaak niet nerveus te krijgen, liet dit ook op het voetbalveld zien en schoof de bal rustig binnen. De wereldkampioen kon het vervolgens niet laten de keeper een beetje uit te dagen, die voor de strafschop hem uit zijn concentratie probeerde te halen.

Luke Littler bagging a penalty for AngryGinge’s Sunday league side Winton Yanited…



What can’t this lad do 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/zDAMf3RRv6 — george (@StokeyyG2) May 3, 2025

Kebab

Littler is sinds een aantal jaar hét gezicht van het darten. De jongeling brak door als een komeet en haalde bij zijn eerste poging op het WK gelijk de finale. Een jaar later deed hij het net iets beter en won hij, door in de finale Michael van Gerwen te verslaan.

Ook op sociale media gaat Littler door het dak. Zo plaatste hij foto's van zijn eten na een wedstrijd: een kebab. Genoeg reden voor bedrijf om hem te sponsoren en voor Littler om zo wat extra geld te verdienen.