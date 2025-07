De World Matchplay mag dan na het WK darts het grootste rankingtoernooi van het jaar zijn, de omstandigheden in Blackpool zijn niet al te best. Dat onthult de Nederlandse topdarter Jermaine Wattimena, die in de eerste ronde won van Peter Wright en nu met de gebakken peren zit. "Dat is wel wat minder geregeld van de PDC", zegt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Wattimena won zondagmiddag in een spannende wedstrijd van Wright en zorgde daarmee voor de volgende uitschakeling van een geplaatste speler. Voor de Westervoorter was het zijn eerste zege op het podium in Blackpool en dus moet hij wennen aan hoe nu verder. "Hoe moet ik voorbereiden op mijn volgende wedstrijd?", vraagt hij zich hardop af tegen deze site. Woensdagavond is pas Luke Littler of Ryan Searle zijn tegenstander.

'Minder geregeld van de PDC'

Wat is er aan de hand op het tot 'zomer-WK' omgedoopte toernooi, waar 200.000 pond voor de winnaar klaarligt? "Je mag hier niet ingooien", duidt Wattimena op de zaal waar hij net van Wright won. "En in de hotels heb je ook geen ingooiborden. Dat is toch wel iets minder geregeld van de PDC, vind ik. Ze zeggen dat ze met de ruimte zitten en alleen zes borden hebben voor de darters die die avond moeten spelen. Dan denk ik: 'Regel voor de anderen een bord in hun hotel'."

'Wat doen we ermee?'

Volgens de Nederlandse darter zijn er mogelijkheden genoeg. "De hotels zijn niet te klein, er kan altijd een bord bij. Dat is wel een dingetje dat vervelend is." Hij zit zelf in een hotel waar wél een bord hangt, toevallig. Maar dat is ook niet alles. "Daar is geen oche, maar een sticker op de grond. Maarja, wat doen we ermee? Op de Euro Tour heb je wel gewoon borden waar je op mag ingooien. Daar is het goed geregeld, maar hier niet."

'Gevels vallen bijna uit elkaar'

Dus zit er voor Wattimena niks anders op dan maar wat van de Engelse badplaats te gaan zien en proberen te genieten. "Lekker eten maat", lacht hij bulderend tegen verslaggever Damian Vlottes. "Lekker ontspannen. Genieten van het hele mooie Blackpool, waar de gevels bijna uit elkaar vallen", zegt hij sarcastisch. "Ze kunnen beter een paar Polen sturen, die kunnen lekker stucadoren hier."

World Matchplay Draait Door

Sportnieuws.nl is er tijdens (een groot deel van) de World Matchplay in Blackpool live bij. Ex-profdarter Vincent van der Voort en verslaggever Damian Vlottes, bekend van de podcast Darts Draait Door, maken interviews met zoveel mogelijk darters en verzorgen iedere dag een nieuwe aflevering van de podcast. Beluister de podcast via bijvoorbeeld YouTube, Spotify of Apple Podcasts.