Topdarter Gerwyn Price heeft ophef veroorzaakt nadat hij uitkwam voor zijn politieke voorkeuren. Zoals dat gaat zodra het om politiek gaat, doken tegenstanders van de door Price gesteunde partij direct op de Welshe oud-wereldkampioen.

Price heeft zijn profielfoto op Facebook veranderd in het logo van de partij Reform UK. Die partij staat bekend om zijn harde standpunten tegen immigratie en zijn streven naar strengere grenscontrole. De eurosceptische partij pleit voor lagere belastingen, minder overheidsbemoeienis en heeft het niet zo op klimaatmaatregelen.

Regelmatig zijn er relletjes rondom de partij van Nigel Farage. In 2024 kopte de NOS nog: 'Ophef in VK na racistische uitspraken campagnemedewerker van partij Farage'.

Gezzy

Vrijdagavond veranderde 'Gezzy', zoals zijn bijnaam luidt, zijn profielfoto. Toen was hij al uitgeschakeld bij het grote dartstoernooi World Matchplay. Josh Rock versloeg Price in de kwartfinale. Price feliciteerde de Noord-Ier op social media en zei dat hij zich verheugde op een weekje weg met zijn gezin.

Verder liet hij niks los over zijn keus om het logo van Reform UK te plaatsen. Maar zijn volgers lieten het onderwerp niet zomaar gaan. Sommigen vonden het een uitstekende keus van Price. "Ik mocht je totaal niet, maar na deze post vind ik je geweldig", zo reageerde iemand. Een ander voegde toe: "En ik dacht dat ik je niet nog meer zou kunnen waarderen." Maar er was ook kritiek: "Nee Gezzy, de enige partij voor Wales is Plaid Cymru."

Een landgenoot laat dit achter: "Ik hoop dat dit een of andere grap is. Geen Welsman met zelfrespect zou willen dat in Wales een partij aan de macht komt van elitaire Engelse mensen die heel Groot-Brittannië in Engeland willen veranderen."

World Matchplay

De World Matchplay begon veelbelovend voor de Nederlandse deelnemers. Maar uiteindelijk plaatste alleen Gian van Veen zich voor de kwartfinale en die fase overleefde hij niet. Michael van Gerwen sneuvelde in de achtste finale, tegen Josh Rock. Daarna dook hij op bij het Belgische festival Tomorrowland.

"Van de oche naar Tomorrowland", schrijft Van Gerwen bij drie foto's die hij op X plaatste. Hij is backstage te zien met enkele andere feestgangers, waaronder oud-voetballers Eljero Elia en Theo Lucius, die speelde voor Van Gerwens favoriete club PSV.

Prijzengeld

Van Gerwen kon zijn prestatie van vorig jaar bij de World Matchplay niet herhalen toen hij pas in de finale verloor van Luke Humphries. Voor de wereldranglijst maakt dat weinig uit, want aangezien die over twee jaar gaat, verdedigde Van Gerwen in Blackpool het prijzengeld van twee jaar geleden. Toen strandde hij al in de eerste ronde en dus gaat hij er zelfs op vooruit.

World Matchplay Draait Door

Sportnieuws.nl is er tijdens (een groot deel van) de World Matchplay in Blackpool live bij. Ex-profdarter Vincent van der Voort en verslaggever Damian Vlottes, bekend van de podcast Darts Draait Door, maken interviews met zoveel mogelijk darters en verzorgen iedere dag een nieuwe aflevering van de podcast. Beluister de podcast via bijvoorbeeld YouTube, Spotify of Apple Podcasts.