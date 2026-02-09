De topdarters zijn maandag begonnen aan hun vloerseizoen. Tijdens Players Championship 1 in het Duitse Hildesheim lagen er kansen voor iedereen, omdat toppers als Luke Littler en Luke Humphries ontbraken. Maar voor een aantal gevestigde namen werd het een pijnlijke afgang, zoals voor Raymond van Barneveld en tweevoudig wereldkampioen Peter Wright.

Van Barneveld werd op het WK al meteen uitgeschakeld en slaakte een noodkreet dat hij écht hulp nodig heeft. Oud-topvoetballer Rafael van der Vaart liet weten daar wel oren naar te hebben en binnenkort gaan de twee zitten om te kijken hoe het beter kan met de 58-jarige dartslegende. Want zoals het nu al twee jaar gaat, is het een roemloos einde. 2026 is voor Van Barneveld namelijk ook weer begonnen met een pijnlijke afgang.

Pijnlijke afgang

Na het missen van de World Masters vanwege een lucratieve demo bij voetbalclub FC Twente, moest 'Barney' maandag na één partij al 'zitten'. Van Barneveld was erg matig en kwam tot nog geen 82 gemiddeld. Daarmee was hij geen partij voor de eveneens matig gooiende Tom Sykes, maar was de Engelsman met 6-2 wel veel te sterk voor de Nederlander. Daardoor gaat hij zonder prijzengeld naar zijn hotelkamer. Dinsdag is Players Championship 2 ook in Hildesheim en daarmee een nieuwe kans.

Peter Wright en Martin Schindler

Tweevoudig wereldkampioen Peter Wright maakte het zo mogelijk nog bonter door zijn vrije val kracht bij te zetten. De Schot werd met 6-1 afgemaakt door Mensur Suljovic. Het gemiddelde van 77.62 van Wright ging op sociale media rond als een vuurtje. Daarmee werd hij eens niet de slechtste van alle grote namen, want Martin Schindler spande de kroon. De Duitse topdarter, winnaar van diverse Euro Tours, verloor met 6-0 van Maik Kuivenhoven en kwam tot net aan 65 gemiddeld. Een ongekende off-day voor 'De Muur'.

Gian van Veen

Gian van Veen, de nummer drie van de wereld, kwam niet voorbij de tweede ronde. Na een zakelijke 6-1 zege op de Ier Niall Culleton liep de Nederlander tegen WK-sensatie Justin Hood aan. Met bijna 109 gemiddeld kende 'Happy Feet' geen genade met de finalist van de eerste Premier League-avond. Ook Gerwyn Price sneuvelde in de tweede ronde tegen een ontketende Connor Scutt.