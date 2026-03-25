De Premier League Darts is voor Michael van Gerwen dit seizoen anders dan normaal. De Nederlander vecht op de rankingtoernooien om het belangrijke prijzengeld en moet tussendoor zeventien weken lang voor een lucratief invitatietoernooi heen en weer vliegen voor 'niks'. Het helpt niet dat Van Gerwen de huidige opzet maar niks vindt.

Van Gerwen is zevenvoudig winnaar van de Premier League en heeft daarmee het record in handen. Het toernooi was altijd belangrijk voor hem en hij deed er alles voor om goed te presteren. "Als je me vroeger had gevraagd wat ik liever had gewonnen; de Premier League of de World Matchplay?, dan had ik altijd de Premier League gezegd. Nu zou ik zeggen de Matchplay, dat is het verschil", zegt hij onder meer tegen Sportnieuws.nl.

'Dan moet je schakelen'

Hij geeft aan dat het perfect aangeeft in welke positie hij zit. Nu mag hij nog de nummer vier van de wereld zijn, als hij niet al teveel prijzengeld pakt dit jaar, dan staat hij na het WK al buiten de top-zestien van de wereld. Een ongekende positie voor de Nederlander, die al meer dan twaalf jaar bij de beste darters ter wereld hoort en die status altijd zal blijven houden. "Iedereen komt weleens in andere posities terecht en dan moet je schakelen. Daar moet je mee om leren gaan."

'Het is anders'

De focus ligt dus dit jaar op de toernooien waar prijzengeld te verdienen valt voor zijn ranking. De Premier League Darts is dan dus maar bijzaak. "Als ik hier (in Berlijn, waar speelavond acht donderdag is, red.) ben, dan kom ik natuurlijk wel om te winnen en doe ik er alles aan. Maar het is anders dan voorheen." De opzet van het rondreizende circus is ook al jaren een doorn in het oog van de Nederlandse topdarter (36).

'Format heb ik wel weer gezien'

"Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dit format nu wel een keer gezien heb, de eerste keren waren leuk. Maar dat zeg ik ieder jaar, dus daar verander ik ook niks mee. Wat moet je er tegen doen? Dit systeem wil de PDC graag, dus heb je er als speler mee te dealen."