Luke Littler kreeg voor het eerst in maanden weer eens een verliespartij te verduren bij een rankingtoernooi op televisie. Desondanks werkt de wereldkampioen darts met vertrouwen toe naar zijn langverwachte rentree in Duitsland, waar de supporters hem niet zo mogen. Voorafgaand aan de Premier League-avond bracht hij een bijzonder bezoekje aan landgenoten, maar wacht hem nu een vijandig onthaal in Berlijn.

Afgelopen week stuntte de Nederlander Niels Zonneveld door Luke Littler te verslaan. Dat was extra bijzonder, daar The Nuke al sinds oktober 2025 geen wedstrijd meer had verloren bij een rankingtoernooi. De Premier League behoort niet tot dergelijke toernooien. Toch reist hij met een goed gevoel af naar Berlijn. Hij bracht bovendien een bezoek aan enkele speciale gasten.

Bijzonder bezoek

De tweevoudig wereldkampioen darts brengt namelijk een bezoekje aan het trainingskamp van de nationale voetbalploeg van Engeland. "Een zeer speciale gast: Luke Littler deed dinsdagavond mee aan een dartswedstrijd in het trainingskamp met de Three Lions! Leuk je te zien, Luke!", schrijft de Engelse voetbalbond bij een reeks foto's op Instagram.

Ook Littler zelf heeft enkele plaatjes met zijn grote helden gedeeld. De 19-jarige darter is een groot voetbalfan, en deelt enkele plaatjes met onder meer internationals Jude Bellingham, Phil Foden en doelman Aaron Ramsdale.

Geen concurrentie

De voetballers zijn echter nog altijd beter in hun eigen sport dan in darts, zo meldt Littler. "Geen van de jongens van Engeland biedt mij op dit moment nog concurrentie. Bedankt dat ik erbij mocht zijn. Laat de zomer maar komen", aldus de darter uit Engeland met een knipoog richting het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Relatie met Duitse fans

Inmiddels is de alleswinnaar afgereisd naar Berlijn, voor de achtste avond in de Premier League. Het is overigens nog maar de vraag hoe het publiek in Duitsland met Littler om gaat, omdat hij geen goede relatie met de Duitse fans heeft en daardoor Euro Tours daar vaak overslaat. Dat weet ook Michael van Gerwen.

"Als je het publiek met respect behandelt, behandelen ze jou ook met respect. Maar zo werkt het nou eenmaal. Hij heeft in interviews dingen gezegd die hij toch beter terug had kunnen nemen. Maar hij is nog jong, iedereen maakt fouten op die leeftijd", aldus Van Gerwen, in gesprek met onder meer Sportnieuws.nl.

Ranglijst Premier League

Op de ranglijst staat Littler nog nipt achter koploper Jonny Clayton, maar dat geeft hem juist extra motivatie. “Ik ben de afgelopen twee jaar als eerste geëindigd op de ranglijst en dat wil ik opnieuw doen", laat hij weten via de PDC.

“Met de start die Jonny had en de start die ik heb gehad, is het natuurlijk goed om te zien dat ik de achterstand op hem en op de tweede plaats heb verkleind", vervolgt Littler. “Ik zit nu vlak achter hem, dus ik ga hem achtervolgen!” Momenteel heeft de jonge darter drie punten achterstand op de Welshmen. In Berlijn wacht nota bene The Peoples Champ Stephen Bunting op hem in de eerste ronde.