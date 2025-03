Probleem Michael van Gerwen aangepakt: 'Hij had het zelf totaal niet in de gaten'

Topdarter Michael van Gerwen maakte afgelopen week ineens weer een sterke indruk. In de Premier League Darts haalde hij met goed en overtuigend spel de finale en op de Euro Tour in Göttingen toonde hij ook weer iets van zijn oude zelf. Volgens vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort hebben ze een probleem aangepakt.

Wat Van der Voort en podcastpresentator Damian Vlottes vooral opviel, was dat 'er weer wat leven in de brouwerij zat' bij Van Gerwen. "Dat was ook wel nodig", reflecteert The Dutch Destroyer in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "We hebben het er veel over gehad. Dat er meer energie in moet, waardoor er meer energie en adrenline vrijkomt. Ik vind dat hij het erg goed oppakt."

'Hij had het totaal niet in de gaten'

Het aanpakken van die 'gezapigheid', zoals Van der Voort het noemt, was nog niet zo makkelijk bij de nummer drie van de wereld. "Hij kijkt normaal gesproken niks terug en hij had dus nu zelf ook totaal niet in de gaten dat het zo was. Je probeert hem daar dan op te wijzen met wat beelden en dan zie je dat hij het zelf ook wel ziet. Dán wel. Je hoeft niet alleen je hoogtepunten terug te kijken, die kennen we allemaal wel. Maar soms kun je er ook wat lering uit trekken (om slechte momenten terug te zien, red.)"

'Hij komt echt van ver'

Volgens Van der Voort toonde Van Gerwen de laatste tijd geen beleving en was het dus gezapig. "Dat moet eruit." En dat kwam er een stuk beter uit in Cardiff en Göttingen. "Hij moet zich daar eigenlijk belonen, want hij had een goede kans om die Euro Tour te winnen. Daarin moet de lat weer omhoog, maar dat kun je niet zomaar van hem verwachten. Hij komt echt van ver. Op z'n talent heeft hij nog redelijk gepresteerd de afgelopen twee jaar, maar het was eigenlijk zwaar ondermaats."

Volgens boezemvriend Van der Voort gaat het dan ook nog wel even duren voordat de drievoudig wereldkampioen weer op zijn oude niveau is. "Om dat weer op te bouwen... Dat duurt effe. Maar hij is op de goede weg."

