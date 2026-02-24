Het houdt maar niet op voor darter Raymond van Barneveld. De Nederlandse legende worstelt al maanden met zijn vorm en is er nog altijd niet bovenop. Dinsdag viel een goede run op Players Championship 5 weer volledig in het water.

Sinds het afgelopen WK darts gaat zo'n beetje alles fout wat fout kan gaan voor Raymond van Barneveld. De darter uit Den Haag wist dit jaar slechts één wedstrijd te winnen op de vloer. De overige acht wedstrijden eindigden allemaal in een verlies voor de vijfvoudig wereldkampioen. Dat past niet bij zijn status als legende, die steeds minder waard wordt.

Lage gemiddelden

Wat nog meer zorgen baarde, was het werkelijk dramatische spel dat Van Barneveld vertoonde. Hij kwam in vrijwel al zijn partijen niet boven de 90 gemiddeld uit. Bovendien zakte hij zelfs door een ware ondergrens door meerdere wedstrijden onder de 80 gemiddeld te gooien.

En dinsdag blijven de problemen van Barney zich maar voortzetten. In zijn eerste ronde-partij tegen Richard Veenstra ging het weer mis. Uiteindelijk verloor Van Barneveld met 6-3 van zijn landgenoot. Dat zijn gemiddelde van 88.69 nog tot zijn beste wedstrijden van dit jaar behoort, onderstreept maar weer eens de problemen bij de Hagenaar.

Hulp

Hoe het nu verder moet voor de Nederlandse vedette is onduidelijk. Steeds maar wisselt hij van materiaal, wat zijn prestaties niet ten goede komt. Eerder kwam Van Barneveld al naar buiten met het nieuws dat Rafael van der Vaart hem op mentaal vlak zou gaan helpen, maar daar is vooralsnog niks van gekomen.

Bijltjesdag

Overigens is Van Barneveld niet de eerste grote naam die al na een ronde moest gaan zitten. Het was een ware bijltjesdag in Leicester. Op het vloertoernooi dat veel grote namen mist, zoals de zieke Michael van Gerwen, Gian van Veen en wereldkampioen Luke Littler, struikelden velen al direct. Daaronder vallen onder meer Gerwyn Price, de nummer één van de plaatsingslijst, Josh Rock, Jonny Clayton, Rob Cross en Jermaine Wattimena.

Nieuwe kans

Woensdag is er voor het hele gezelschap weer een nieuwe kans op dagsucces. Dan staat Players Championship 6 op het programma. Voor Van Barneveld valt het te hopen dat hij dan weer eens tot een verre run komt. Inmiddels is hij afgezakt naar de 36ste plek op de Order of Merit.