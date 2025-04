Profdarter verkleedt zich kort na uitschakeling als eend en duikt op in publiek

Als een darter als Raymond van Barneveld uitgeschakeld wordt, is hij het liefst diezelfde avond alweer thuis. De Letse darter Madars Razma denkt daar anders over. Hij werd vermomd in het dartspubliek gespot.

Razma verloor vrijdag in de eerste ronde van de Austrian Darts Open met 6-5 van Ian White. Hij had naar huis kunnen gaan, maar besloot om er nog een nachtje bij te plakken. Een groep vrienden had de overtocht gemaakt naar de Steiermarkhalle in Premstätten (in de buurt Graz) en die wilde de nummer 43 van de wereld niet in de steek laten.

Razmatazz bleek ongestoord van het dartsgeweld te willen genieten en keek het vijfde European Tour-toernooi toe in een eendenpak. Met zijn capuchon en een zwarte zonnebril op was de vermomming compleet. 'Stand up if you love... Madars', schrijft hij boven de foto die hij deelt op X. 'Genoten van een geweldige sfeer bij het darten met mijn vrienden, alleen helaas vanaf de verkeerde kant van het podium. Bedankt Graz.'

Austrian Darts Open

De meeste wereldtoppers slaan de Austrian Darts Open over. Luke Humphries, Luke Littler en Michael van Gerwen zijn bijvoorbeeld niet aanwezig. Naast het drukke schema met de Premier League is de locatie in Oostenrijk slecht bereikbaar.

De afwezigheid van veel dartstoppers biedt kansen voor darters die daar net onder staan. Tien Nederlanders reisden af naar Graz en maakten kans om de hoofdprijs van 30 duizend pond. Precies de helft van de Nederlanders overleefde de eerste twee rondes.

Nederlanders

Jermaine Wattimena, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, Wessel Nijman en Kevin Doets maken nog kans op de titel. Zondagmiddag worden de achtste finales gespeeld om zondagavond de winnaar uit te maken. Een voordeel: geen van de Nederlanders spelen tegen elkaar.

Achtste finales Austrian Darts Open:

Jermaine Wattimena - Daryl Gurney

Danny Noppert - Josh Rock

Kevin Doets - Martin Schindler

Wessel Nijman - Chris Dobey

Dirk van Duijvenbode - Matt Campbell

Peter Wright - Ross Smith

Damon Heta - Joe Cullen

Ryan Joyce - Dave Chisnall