Nederlandse darters vieren tóch Koningsdag in Oostenrijk met oranjefeestje tijdens toernooi

Een tiental Nederlandse darters heeft het land op het verkeerde moment verlaten. Net nu het hele land in het zonnetje Koningsdag viert, wordt dit weekend ook de Australian Darts Open gespeeld. Ze vonden toch een manier om feest te vieren.

Met de afwezigheid van dartstoppers als Michael van Gerwen, Luke Littler en Luke Humphries is het vijfde European Tour-toernooi van het seizoen misschien nog wel belangrijker voor menig darter dan anders. Het toernooi dat gehouden wordt in de Steiermarkhalle van Premstätten (Graz) is voor darters lager op de wereldranglijst hét moment om te schitteren.

Liefst tien darters reisden af naar Oostenrijk op het toernooi te spelen. Zij konden geen Koningsdag vieren, maar daar verzonnen ze wat op. Waar een aantal Nederlandse darters op vrijdag werden uitgeschakeld, werd op zaterdagochtend toch een kleine Koningsdag georganiseerd.

Oranje tulpen van Noppert

Darter Danny Noppert lacht met een bosje oranje tulpen in zijn handen, terwijl Gian van Veen een bandana in diezelfde kleur draagt. Chris Landman, Patrick Geeraets en Berry van Peer zijn ook te zien op de foto. Alleen Noppert zal echt genieten, want hij zit nog in het toernooi. Tussen een busje en een vrachtwagen wapperden de oranje vlaggetjes in de wind.

Welke darters missen?

'Koningsdag in Graz', schreef dartscommentator Marco Meijer bij de foto op X. Meijer is naast commentator bij Viaplay ook spotter bij sommige Euro Tour-toernooien. Dat houdt in dat hij de cameramensen helpt met het spotten van de juiste dubbels bij lastige hoge finishes.

Een aantal Nederlandse darters staat niet op de foto. Wessel Nijman, Kevin Doets, Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena hebben een goede reden, want zij zijn nog niet uitgeschakeld. De focus zal bij hen liggen op de komende wedstrijden in plaats van het genieten van een aardbeientaart in oranjekleding.

Een andere grote afwezige op het koningsdagfeestje was Raymond van Barneveld. Hij verloor vrijdag kansloos met 6-2 van de Tsjech Karel Sedlacek. Waarschijnlijk is hij nu alweer onderweg naar huis.