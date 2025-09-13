Dit weekend wordt in Amsterdam de World Series of Darts Finals gehouden. Het is het klapstuk van de toernooireeks World Series. Na deze editie, de elfde keer, gaat het evenement op de schop. We schetsen de veranderingen die in 2026 optreden.

Dit jaar loopt het toerrnooi van vrijdag 12 september tot en met zondag 14 september. Dartfans kunnen goed tellen en zien meteen: dat zijn drie dagen. Volgend jaar wordt dat opgerekt naar vier dagen.

De World Series of Darts Finals begint dan al op donderdag. Dat heeft Damian Vlottes, de verslaggever darts bij Sportnieuws.nl, gehoord van de persvoorlichter van de dartsbond PDC. Het goede nieuws van deze vernieuwing is dat er een extra sessie komt.

Nieuwe opzet World Series of Darts

En er worden meer elementen aangepast. De eerste ronde wordt uitgesmeerd over de donderdag en vrijdag. Dan staan zaterdag de partijen in de tweede ronde op de rol. In die tweede ronde gaat het nu nog om 'best of 11 legs' (oftewel: om te winnen moet je 6 legs pakken).

De partijen worden in de tweede ronde vermoedelijk opgerekt naar 'best of 19 legs'. Nu gebeurt dat pas in de kwartfinale. De rest van de opzet blijft hoe het nu is. Kortom: de kwartfinale (best of 19 legs), halve finale (best of 21) en eindstrijd (best of 21) gaan zondag plaatsvinden.

AFAS Live

Van 2021 tot en met 2025 werd dit toernooi georganiseerd in AFAS Live te Amsterdam. Ook in 2019 was dat de locatie. De PDC heeft al een deel van de agenda voor 2026 geopenbaard. De World Series of Darts 2026 staat ingetekend voor 17 tot en met 20 september in AFAS Live. Dus inderdaad: dat zijn vier dagen.

Hoe de World Series of Darts 2026 precies in elkaar gaat zitten zal de PDC later communiceren.

Premier League Darts

De Premier League Darts doet in 2026 voor het eerst België aan. De PDC heeft de speelsteden bekendgemaakt waar de topdarters van februari tot en met mei strijden om de titel en meer dan een miljoen pond aan prijzengeld. Rotterdam Ahoy staat er als enige Nederlandse locatie ook weer gewoon tussen.

Het invitatietoernooi begint op donderdag 5 februari 2026 in Newcastle en gaat dan wekelijks naar een andere stad. Het overgrote deel ligt nog altijd in Groot-Brittannië en Ierland, met alleen Antwerpen, Rotterdam en Berlijn als 'Europese' steden. De deelnemers aan de Premier League 2026 worden traditiegetrouw na het WK darts bekendgemaakt.