Raymond van Barneveld vreest voor zijn vrouw na nederlaag Nederland tegen Engeland: 'Dan krijg ik het zwaar'

Nederland - Engeland is niet alleen op het EK 2024 een pikant affiche, ook in de dartswereld staan beide landen vaak tegenover elkaar. Zo ook Raymond van Barneveld en Luke Littler. Beide dartstoppers deelden in aanloop naar de halve finale hun verwachtingen. Vooral voor Barney is het interessant, gezien de afkomst van zijn vrouw.

"Ik heb alle wedstrijden gezien, ik heb er vertrouwen in. De vorige wedstrijd voorspelde ik 1-1 en dat Engeland zou doorgaan na penalty’s. Deze keer zeg ik 2-1 voor Engeland na verlenging", was Littler resoluut tegenover Sky Sports. Van Barneveld: "Hopelijk wordt het een geweldige wedstrijd met extra tijd en penalty’s."

Arme Barney

Van Barneveld ging kijken met zijn vrouw, zijn dochter uit een eerder huwelijk en haar man en kind. "Zoals je weet is mijn vrouw ook Engels, dus het zal zwaar worden als zij vanavond winnen. Hopelijk gaat het mijn kant op. Ik heb een Engels shirt voor haar gekocht met naam achterop, ik draag mijn oranje outfit." Helaas voor Van Barneveld was het Engeland dat met 2-1 aan het langste eind trok.

'God' Luke Littler (17) plaatst bizarre post over EK-ster Lamine Yamal (16) Lamine Yamal werd dinsdag de jongste doelpuntenmaker uit de geschiedenis van het EK voetbal met zijn gelijkmaker in de halve finale tegen Frankrijk. De Spanjaard speelde zijn laatste wedstrijd als 16-jarige, want hij is een dag voor de finale jarig. Dat zorgde voor een merkwaardige post op sociale media van generatiegenoot én dartssensatie Luke Littler.

Van Barneveld ziet een voordeel voor Nederland ten opzichte van Engeland, waar hij meer van had verwacht. "Ik denk dat het fifty-fifty is. Engeland heeft een penaltyserie achter de rug, dus die hebben meer energie verbruikt. Nederland heeft geen verlenging gespeeld. Het is lastig te voorspellen. Hopelijk wordt het Nederland, want ik kijk uit naar weer een finale."

World Matchplay

Van Barneveld en Littler komen zelf vanaf komend weekeinde weer in actie. De darters doen mee aan de World Matchplay. Barney speelt op de openingsavond tegen Jonny Clayton, voor Littler wacht een pikant potje. Het wordt het wederom Nederland - Engeland wanneer hij het opneemt tegen Michael van Gerwen. Er zal dus iemand revanchegevoelens hebben.

Allerzwaarste loting voor Michael van Gerwen op World Matchplay Michael van Gerwen heeft de allerzwaarst mogelijke loting te pakken op de World Matchplay. De Nederlander neemt het op tegen Luke Littler in de eerste ronde.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.