Waarom Nederlander Jimmy Floyd Hasselbaink in Engelse staf op EK zit: 'Hij heeft daar een belangrijke rol in'

Eén Nederlander is blij dat niet Oranje, maar Engeland in de finale van het EK voetbal staat. En dat is niet zomaar een Nederlander. Oud-international Jimmy Floyd Hasselbaink zit zelfs in de staf van de Engelse ploeg en heeft er alles aan gedaan om The Three Lions klaar te stomen voor de finale tegen Spanje. Hoe komt hij bij Engeland terecht?

De 52-jarige Hasselbaink bracht meer van zijn voetballeven door in Engeland dan in Nederland. Hij speelde in zijn carrière liefst 324 duels in Groot-Brittannië. Daarvan het meeste voor Chelsea, waarvoor hij 69 doelpunten maakte in 136 duels. De voormalig spits kwam, toen hij bij Middlesbrough voetbalde, Gareth Southgate tegen. De huidige bondscoach van de Engelsen was de aanvoerder daar, toen Hasselbaink er spits was.

Sterke band met Engeland

Na de vroege uitschakeling van Engeland op het WK van 2022 in Qatar was Southgate op zoek naar nieuwe expertise in zijn ploeg. Hij kwam 'toevallig' Hasselbaink tegen, zo zei de Nederlander zelf. Vervolgens stond hij in maart 2023 voor het eerst op het veld bij The Three Lions. Zowel in Nederland als in Engeland was er weinig ophef over. De aanstelling was niet zo gek: Hasselbaink houdt van Engeland en zag zelfs zijn vier kinderen daar geboren en getogen worden.

Jimmy Floyd Hasselbaink en zijn vier kinderen in Engeland. ©Getty Images

Penaltyvloek

Maar in ruim een jaar tijd heeft hij de nieuwe generatie Engelse voetballers veel geholpen, zo zeiden Southgate en spits Harry Kane in aanloop naar de halve finale Nederland - Engeland. Dankzij zijn hulp rekende Engeland af met een penaltyvloek. "We hebben meerdere mensen die zich met de penalty's bezighouden, maar Jimmy heeft daar wel een belangrijke rol in ja. Dankzij hem zijn we goed voorbereid", zei Southgate tegen de NOS.

'Afmaken'

Maar niet alleen bij penalty's is de oud-international van Oranje belangrijk. De 23-voudig speler van Nederland (9 goals) helpt de aanvallers al meer dan een jaar. "Jimmy is top", zei aanvoerder en spits Harry Kane een dag voor Nederland - Engeland. "Hij werkt veel met ons als aanvallers. Niet alleen penalty's, maar ook het afmaken. Hij is een fijne persoonlijkheid en verhoogt het niveau van de spelers op trainingen."

'Hij kent de wereld van aanvallers'

Krijgt Spanje een goal tegen, dan is dat mede dankzij Hasselbaink. Volgens Southgate weet hij precies wat er in het hoofd van de Engelse aanvallers omgaat. "Hij snapt hun wereld. Die is anders dan bij anderen. Aanvallers staan onder grotere druk en ze moeten meer presteren. Hij helpt mij echt, want hij heeft een sterke mening en die geeft hij ook. Dat heb ik nodig als bondscoach."

'Hij staat aan onze kant'

Volgens Kane was het wel duidelijk voor wie Hasselbaink is in de halve finale van het EK, ondanks zijn Nederlandse bloed. De geboren Surinamer is voor Engeland. "Hij staat aan onze kant en hij hoopt dat Engeland gaat winnen. Dus laten we zorgen dat we dat gaan doen", zei de spits van Bayern München. Uiteindelijk gebeurde dat ook door de late goal van invaller Ollie Watkins.

