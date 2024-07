Allerzwaarste loting voor Michael van Gerwen op World Matchplay

Michael van Gerwen heeft de allerzwaarst mogelijke loting te pakken op de World Matchplay. De Nederlander neemt het op tegen Luke Littler in de eerste ronde.

De top zestien had een beschermde status op de World Matchplay en kon niet tegen elkaar loten. Luke Littler had die status niet en was veruit de sterkste darter die zich plaatste via de Pro Tour Order of Merit. Op die ranking stond hij zesde voor dit toernooi, maar Littler was wel WK-finalist en won de Premier League. In de praktijk is hij dus de lastigste tegenstander voor Van Gerwen. Ook als je kijkt naar het verdiende prijzengeld: het meeste van alle ongeplaatste spelers dit jaar.

Veel prijzengeld te verdedigen

Van Gerwen won drie keer de World Matchplay. De laatste keer was in 2022, waarmee hij 200.000 pond binnensleepte. Dat prijzengeld verdwijnt na deze editie achter zijn naam in de Order of Merit. Mocht hij niet ver komen in het 'zomer-WK', zakt hij naar de derde plek op de wereldranglijst.

Nederlandse deelnemers

In totaal doen er vier Nederlanders mee aan het toernooi, dat op zaterdag 13 juli begint. Het toernooi duurt tot zondag 21 juli. Danny Noppert neemt het in de eerste ronde op tegen James Wade, Raymond van Barneveld gooit tegen Jonny Clayton en debutant Gian van Veen moet Rob Cross zien te verslaan.

Dirk van Duijvenbode doet niet mee aan het toernooi, omdat hij niet genoeg punten pakte in de Pro Tour-ranglijst. De volledige loting vind je hieronder. De eersterondewedstrijden worden gespeeld op zaterdag, zondag en maandag.

Speelschema World Matchplay

Rob Cross (6) - Gian van Veen

Ross Smith (13) - Josh Rock

Nathan Aspinall (5) - Luke Woodhouse

Gerwyn Price (4) - Daryl Gurney

Peter Wright (10) - Andrew Gilding

Damon Heta (11) - Ryan Searle

Joe Cullen (15) - Brendan Dolan

Chris Dobey (14) - Ritchie Edhouse

Jonny Clayton (8) - Raymond van Barneveld

Luke Humphries (1) - Ricardo Pietreczko

Dave Chisnall (7) - Krzysztof Ratajski

Michael van Gerwen (2) - Luke Littler

Danny Noppert (12) - James Wade

Michael Smith (3) - Gary Anderson

Dimitri van den Bergh (9) - Martin Schindler

Stephen Bunting (16) - Ryan Joyce