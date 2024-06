Het volkslied van Engeland: dit is de tekst en oorsprong van God Save the King

Nederland komt vrijdag voor de tweede keer in actie op het EK, een dag eerder is het de beurt aan Engeland. Zij spelen donderdag (18.00) het tweede groepsduel tegen Denemarken. The Three Lions zingen voor de wedstrijd mee met het volkslied God Save the King. Check hier de oorsprong en de tekst van het Engelse volkslied.

Het Italiaanse elftal staat bekend als een team dat hard meezingt met het volkslied, maar ook de Engelsen kunnen er wat van. Het lied van de Engelsen heette oorspronkelijk God Save the Queen, maar door het overlijden van koningin Elizabeth II is de naam van het muziekstuk aangepast. Koning Charles III werd daardoor aangesteld, waardoor het lied nu God Save the King heet. Het nummer wordt altijd aangepast op het geslacht van de troonopvolger in het Verenigd Koninkrijk.

Tekst van Engels volkslied

Het lied God Save the King is genoemd naar een bekende uitspraak die gebruikt werd in het bekende Book of Kings in Engeland. In het boek wordt geschreven: 'En alle mensen waren blij en riepen: God Save the King'. Andere zinnen uit de tekst zijn: 'Leve onze nobele koning' en 'Heers nog lang over ons en blij en glorieus. Breng hem de overwinningen, God Save the King'. Net als in Nederland wordt ook bij het Engelse volkslied voornamelijk het eerste couplet gezongen.

Duitse oorsprong

Net als het Nederlandse volkslied zit er ook aan het Engelse een Duits randje. De componist van het nummer was een Duitser genaamd Händel in 1714. Het nummer werd in 1745 het officiële volkslied van de Engelsen ter ondersteuning van King George. Het volkslied van Liechtenstein heeft veel vergelijkingen met het Engelse. Dat lied wordt namelijk op dezelfde melodie gespeeld. Vroeger hadden ook Zweden en Zwitserland een vergelijkbaar nummer als de Engelsen.

Eerste couplet

Het eerste couplet van het Engelse volkslied gaat in het Nederlands als volgt. 'God beware onze genadige Koning. Lang leve onze nobele Koning. God beware de Koning. Zend hem zegevierend. Gelukkig en glorieus. Om lang over ons te heersen. God beware de Koning.'

God Save The King 👑🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/9EDOtiG2JA — England Football Fans (@EnglidsAway) September 12, 2023

