'God' Luke Littler (17) plaatst bizarre post over EK-ster Lamine Yamal (16)

Lamine Yamal werd dinsdag de jongste doelpuntenmaker uit de geschiedenis van het EK voetbal met zijn gelijkmaker in de halve finale tegen Frankrijk. De Spanjaard speelde zijn laatste wedstrijd als 16-jarige, want hij is een dag voor de finale jarig. Dat zorgde voor een merkwaardige post op sociale media van generatiegenoot én dartssensatie Luke Littler.

Waar Yamal deze zomer de harten van de voetballiefhebbers verovert tijdens het EK, deed Littler dat afgelopen winter. De toen 16-jarige darter haalde in januari de finale van het WK darts, die hij verloor van Luke Humphries. Daarna ging het hard met Littler, want hij won in mei de Premier League. De darter zag Yamal dinsdag met Spanje de finale halen en plaatste op Instagram een ronduit bizarre foto.

Alles en iedereen lyrisch over 16-jarig 'genie' Lamine Yamal: 'Er is een superster geboren' Lamine Yamal was dinsdagavond goud waard voor Spanje. Hij maakte op schitterende wijze de gelijkmaker tegen Frankrijk en schoot zichzelf zo in de boeken. Het toptalent werd de jongste doelpuntenmaker op een EK ooit en dat leverde talloze positieve kritieken op.

De dartssensatie is er niet vies van om bijzondere berichten op zijn Instagram te plaatsen over voetbal. Littler is groot fan van Manchester United en neemt maar al te graag aartsrivaal Liverpool in de zeik. Deze keer plaatste hij in zijn verhaal op Instagram een bijzondere foto.

De post van Luke Littler op Instagram. © Instagram / Luke Littler

Daarin is Littler als een soort God te zien die boven Yamal hangt. De Spanjaard vraagt aan hem 'hoe doe ik het, baas?'. De darter complimenteert hem: 'Je doet het geweldig zoon!'

Yamal breekt EK-record

Yamal schoot met zijn doelpunt het record van oud-PSV'er Johan Vonlanthen uit de boeken. De Zwitser scoorde in 2004 als 18-jarige op het EK en was daarmee dus een stuk ouder dan het Spaanse supertalent.

Video | Lamine Yamal scoorde een jaar geleden wonderschone goal op EK onder 17 tégen Frankrijk Lamine Yamal was dinsdagavond trefzeker in de halve finale van het EK voetbal. De 16-jarige aanvaller scoorde namens Spanje op prachtige wijze de 1-1 tegen Frankrijk. Een jaar eerder scoorde hij ook tegen Frankrijk, maar toen tegen de onder 17.

Als Yamal zondag in de finale opnieuw een basisplaats krijgt, wordt hij ook de jongste speler ooit in een EK-finale. Dat record staat op naam van de Portugees Renato Sanches, die op 18-jarige leeftijd het toernooi won in 2016.

Littler heeft nog de tijd

Waar Yamal alleen op dit EK de leeftijdsrecords kon breken, heeft Littler nog wel even de tijd. Hij heeft het voordeel dat het WK darts namelijk elk jaar wordt gehouden en niet om de vier jaar. Michael van Gerwen, die Littler komende maandag tegenkomt tijdens de World Matchplay, is namelijk de jongste wereldkampioen ooit. De Engelsman heeft nog tot het WK van 2031 om dat record af te pakken.

Het luxe leven van Michael van Gerwen en Luke Littler: dit is het vermogen van de Premier League-darters Donderdagavond is de ontknoping van de Premier League Darts. Michael van Gerwen kan zich daar nog tot winnaar kronen, en daarmee een groot geldbedrag bijschrijven. De darters in de finale zijn grootverdieners, lees hier hoe hun vermogen is opgebouwd.

Nederland - Engeland

Littler zit waarschijnlijk ook woensdagavond weer naar het EK te kijken. Zijn Engeland neemt het dan namelijk op tegen het Nederlands elftal in de andere halve finale. De Engelsen hopen voor het tweede EK op rij de finale te halen, terwijl Oranje voor het eerst sinds 1988 de eindstrijd kan bereiken.

Live Nederland - Engeland | Fans vieren al vroeg feest in Dortmund, Oranje wil eerste EK-finale sinds 1988 halen Voor het eerst sinds 2004 staat Nederland weer in de halve finale van een EK. Woensdagavond moet de ploeg van Ronald Koeman afrekenen met Engeland om de finale te bereiken. De wedstrijd begint in Dortmund om 21.00 uur, maar wij houden je hier al uren van tevoren op de hoogte van alle ontwikkelingen in aanloop naar het duel.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.