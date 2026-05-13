Ricky Evans is een publiekslieveling in het darten, maar winnen doet hij niet echt vaak. Dat zal ook woensdag niet gebeuren, want de 35-jarige Engelsman slaat Players Championship 16 over. Tegenwoordig gebeurt dit vaker in het darten, maar voor Evans is het de eerste keer in dertien jaar (!) dat hij zich afmeldt voor een vloertoernooi.

Evans heeft woensdag een demonstratietoernooi in België op de planning staan en dus laat hij verstek gaan aan Players Championship 16. Sinds de Engelsman zijn tourkaart bemachtigde in 2013, miste hij nog nooit een vloertoernooi. Dat komt neer op een reeks van 520 achtereenvolgende Players Championships.

"Ik kan niet afzeggen zoals de topspelers dat doen", vertelt Evans aan Oche 180. "Ik moet ervoor zorgen dat ik het WK haal en ook de kans heb om de Grand Prix te halen bijvoorbeeld." Daarvoor moet de razendsnelle publiekslieveling wel een flink gat goed maken, want zijn achterstand om dat toernooi te halen bedraagt momenteel zo'n twintigduizend pond.

"In de dertien jaar dat ik mijn tourkaart heb, heb ik nog nooit een vloertoernooi gemist. Dat laat zien hoe slecht ik ben, want ik heb er nog nooit eentje gewonnen. Ik geloof dat de dag dat ik een toernooi mis, dat ik die had kunnen winnen. Dat laat zien hoe raar ik denk. Ik hou van darten en dat is waarom ik hier ben."

Mighty Michael van Gerwen

Dinsdag deed Evans nog wel mee, al was het maar kort. Hij verloor in de eerste ronde van William O'Connor. Het toernooi werd uiteindelijk gewonen door Michael van Gerwen. De Nederlandse topdarter won zijn eerste vloertoernooi sinds eind 2024 en zijn eerste titel van dit jaar.

Dit deed Van Gerwen met indrukwekkende optredens. Zo was hij in de finale te sterk voor landgenoot Dirk van Duijvenbode, maar vooral zijn halve finale zal men zich blijven herinneren. Mighty Mike liet geen spaan heel van de Duitser Martin Schindler en kwam met zijn gemiddelde van 122.34 punten per beurt dichtbij het wereldrecord.

