Ook bij de Grand Slam of Darts zitten er weer darters tussen die enorm veel tijd nemen voor hun walk-on. Dat is het moment waarop ze vanuit het publiek richting het podium lopen, begeleid door 'hun' liedje. Het is een fijn moment om lekker bejubeld te worden.

Of je nou in topvorm verkeert of al tijden sukkelt: het is natuurlijk geweldig als het publiek voor je klapt, zingt en opstaat. Zoiets wil je niet afraffelen, maar sommige darters rekken het wel erg opzichtig op.

Stephen Bunting bijvoorbeeld geniet zo intens van zijn walk-on, met het nummer 'Titanium' van Sia, dat hij niet kan stoppen met gebaartjes maken. En James Wade is ook een speler die niet echt op de klok let terwijl 'I'm still standing' van Elton John weerklinkt.

Memo van de PDC aan de darters

Volgens de krant The Sun wil de dartsbond dat de darters voortaan een beetje haast maken met hun loopje. "De walk-on is een belangrijk onderdeel van de show voor alle fans bij evenementen. En ook voor de tv-kijkers. Spelers zijn eraan herinnerd dat ze klaar moeten staan om naar het podium te lopen op het moment dat de omroeper ze aankondigt."

Op het moment dat het loopje begint, moet er dus niet meer zo getreuzeld worden. Foto's signeren en dergelijke moet gebeuren voordat de speler in beweging komt. De woordvoerder zegt: "Spelers mogen nog wel foto's signeren en we moedigen ze aan om contact te zoeken met het publiek. Dat moet echter wel op een correcte manier gebeuren."

Traag gooien

Waar de bond zich vooralsnog niet mee bemoeit is hoe lang spelers nodig hebben voor hun worp. De Filipijnse debutant Alexis Toylo oefent dikwijls droog, dus zonder de pijl los te laten, voordat hij echt gooit. Daardoor moet zijn tegenstander bovengemiddeld lang hulpeloos toekijken en wachten tot hij weer mag, waardoor zijn ritme wordt gebroken.

"Zijn daar dan echt geen regels voor?", vroeg Viaplay-presentator Koert Westerman zich af. "Nee", reageerde gast en ex-darter Co Stompe droog. "De worp op zich valt nog mee, maar al die poespas daarvoor en daartussen, tja…Als je je eraan gaat ergeren, ben je al verkocht. Dan ben je uit je focus en uit je spel."