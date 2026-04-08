Justin Hood was dé verrassing van het afgelopen WK darts. De 32-jarige Engelsman kwam werkelijk uit het niets op en bereikte de kwartfinales. Met zijn jolige uitstraling en enthousiasme won hij snel harten van de fans. Ook deed hij zijn bijnaam 'Happy Feet' eer aan. Maar aan die dolle pret is nu een einde.

Hood veroverde begin 2025 een tourkaart bij de PDC en had weinig aansprekende resultaten geboekt tot aan het WK. Daar rekende hij in de openingspartij simpel af met de Welshman Nick Kenny: 3-0 in sets. Het kwam Hood op een affiche te staan met de Nederlander Danny Noppert.

Sensatie van WK darts

Waar op voorhand een simpele overwinning werd verwacht voor de Nederlander, ontvouwde zich een heuse thriller in het Alexandra Palace. De partij werd omschreven als "episch". Na een zinderende laatste set won Hood na een sudden-death leg met 3-2 in sets van de nummer 6 van de wereld.

Een cultheld was geboren. Hood rekende daarna nog af met eerst Ryan Meikle en vervolgens Josh Rock, waartegen hij haast foutloos was op de dubbels. In de kwartfinales strandde het prachtige avontuur van Hood tegen Gary Anderson. Die wedstrijd verloor hij met 5-2. Daarna raakte Hood enigszins in de vergetelheid.

Einde aan bijnaam

Hood presteerde tot nu toe niks klaar op vloertoernooien. Tot overmaat van ramp moet hij ook nog eens noodgedwongen afstand doen van zijn bijnaam Happy Feet. De gelijknamige populaire animatiefilm over een dansende pinguïn gooit roet in het eten.

"Er spelen wat dingen met mijn bijnaam die veranderd moeten worden", vertelde Hood in gesprek met talkSPORT. Auteursrechtkwesties speelden mee in het besluit. "Dus we zijn daar nu mee bezig. Happy Feet moet helaas verdwijnen, dus we zijn nu op zoek naar een nieuwe." Creatievelingen zijn welkom aan het adres van Hood. "We hebben nog niets definitiefs gekozen."

Op de vingers getikt door PDC

Hood baarde ook opzien in het Alexandra Palace door na overwinning zijn tong uit te steken en shirt omhoog te trekken. Dat kwam hem op een tik op de vingers van de PDC te staan. "Ze gaven me een reprimande na de wedstrijd tegen Nick (Kenny, red.). Ze zeiden dat als ik het nog een keer zou doen, ik in de problemen zou komen", aldus Hood.

Toen hij het na de partij tegen Noppert nog een keer deed, volgde nog een serieuzer dreigement. "Ze zeiden dat als ik het nog een keer zou doen, ik de hoogste boete ooit zou krijgen", verklapte de Engelsman. "Ik zei dat als ik de finale zou halen, ik iets heel ergs zou doen. Dat konden ze dan van het prijzengeld aftrekken."