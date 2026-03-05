Michael van Gerwen is na de vijfde speelavond van de Premier League Darts uit de belangrijke top-vier gevallen. Na een uitstekende start van de Nederlandse topdarter pakte hij in Cardiff voor de derde avond op rij geen punten. Gian van Veen beleeft een debuutseizoen in de Premier League om van te smullen, maar krijgt nu wel Luke Littler in zijn nek.

Van Veen begon sensationeel aan zijn eerste keer Premier League Darts met een zege op regerend wereldkampioen Luke Littler in Newcastle. Dat gaf hem vleugels, want in de eerste vier speelrondes haalde hij liefst drie keer de finale. Het enige minpuntje is dat hij die allemaal verloor.

Michael van Gerwen 'bestraft'

Voor Van Gerwen begon de Premier League uitstekend met een gewonnen avond en een verloren finale. Daarmee vergaarde hij acht punten, maar daar staat hij nu nog steeds op. Hij meldde zich af voor de avond in Glasgow en daar werd hij door de PDC reglementair voor bestraft. Hij 'verloor' zijn kwartfinale van Luke Littler met 6-0 en kreeg dus een flink pak op z'n virtuele broek met een -6 legsaldo. In Belfast was hij er een week later weer bij, maar bleek Gerwyn Price te sterk. In Cardiff tijdens avond vijf verloor hij meteen van Luke Humphries en kreeg hij er weer 0 punten bij.

Slechte start Luke Littler

Wereldkampioen Littler begon moeizaam aan zijn seizoen in de Premier League. Hij verzamelde in vier speelronden slechts vier punten en kreeg de helft daarvan cadeau door de afmelding van Van Gerwen in Glasgow. In Cardiff snoerde Littler alle critici de mond door de avond te winnen en in één klap vijf punten rijker te zijn. Dat deed hij ook nog eens met het hoogste gemiddelde van de hele Premier League: 111.05. Daarmee werd hij ook de vijfde verschillende avondwinnaar en is de stand spannender dan ooit.

Stand na speelavond 5

Jonny Clayton - 14 Gerwyn Price - 9 Luke Littler - 9 Gian van Veen - 9

Michael van Gerwen - 8 Luke Humphries - 6 Stephen Bunting - 5 Josh Rock - 0

Ahoy

De competitie tussen acht van de beste darters ter wereld komt op 16 april naar Nederland. Op die avond speelt Van Veen zijn kwartfinale tegen Luke Humphries en is Van Gerwen gekoppeld aan Jonny Clayton.

Speelronde 6, Nottingham

Kwartfinales



Josh Rock - Stephen Bunting

Jonny Clayton - Michael van Gerwen

Luke Humphries - Gian van Veen

Gerwyn Price - Luke Littler



Halve finales



Rock/Bunting - Clayton/Van Gerwen

Humphries/Van Veen - Price/Littler



Finale

Speelronde 5, Cardiff

Kwartfinales



Michael van Gerwen - Luke Humphries 1-6

Gian van Veen - Jonny Clayton 4-6

Gerwyn Price - Stephen Bunting 6-5

Luke Littler - Josh Rock 6-4



Halve finales



Humphries - Clayton 4-6

Price - Littler 3-6



Finale



Clayton - Littler 4-6

Premier League Darts, speelronde 4, Belfast

Kwartfinales



Luke Littler - Jonny Clayton 3-6

Stephen Bunting - Luke Humphries 6-4

Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6

Gian van Veen - Josh Rock 6-2



Halve finales



Jonny Clayton - Stephen Bunting 0-6

Gerwyn Price - Gian van Veen 5-6



Finale

Stephen Bunting - Gian van Veen 6-2



Premier League Darts, speelronde 3, Glasgow

Kwartfinales



Stephen Bunting - Gian van Veen 3-6

Luke Humphries - Josh Rock 6-2

Michael van Gerwen - Luke Littler walkover

Jonny Clayton - Gerwyn Price 6-3



Halve finales



Van Veen - Humphries 6-5

Littler - Clayton 1-6



Finale



Van Veen - Clayton 2-6

Premier League Darts, speelronde 2, Antwerpen

Kwartfinales



Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Michael van Gerwen - Josh Rock 6-2

Jonny Clayton - Stephen Bunting 6-4

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-5



Halve finales



Luke Littler - Michael van Gerwen 4-6

Jonny Clayton - Gerwyn Price 5-6



Finale



Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6

Premier League Darts, speelronde 1, Newcastle

Kwartfinales



Jonny Clayton 6-2 Josh Rock

Luke Littler v Gian van Veen 4-6

Luke Humphries v Gerwyn Price 6-5

Stephen Bunting v Michael van Gerwen 2-6



Halve finales



Jonny Clayton - Gian van Veen 4-6.

Luke Humphries - Michael van Gerwen 2-6



Finale

Gian van Veen - Michael van Gerwen 4-6

De darters krijgen twee punten voor een plek in de halve finale, drie punten voor een finaleplaats en vijf punten voor de winst. Na zestien speelavonden gaat de top 4 van de ranglijst naar de Final Four in de O2 Arena te Londen.