Michael van Gerwen is na de zesde speelavond van de Premier League Darts verder weggezakt. Na een uitstekende start van de Nederlandse topdarter pakte hij wederom geen punten. Dat deed Jonny Clayton wel. Hij was op avond zes de sterkste en heeft een enorme voorsprong opgebouwd op alle andere concurrenten.

Van Veen begon sensationeel aan zijn eerste keer Premier League Darts met een zege op regerend wereldkampioen Luke Littler in Newcastle. Dat gaf hem vleugels, want in de eerste vier speelrondes haalde hij liefst drie keer de finale. Het enige minpuntje is dat hij die allemaal verloor. Na die sterke start gaat het inmiddels echter wat minder met de Nederlander.

Michael van Gerwen 'bestraft'

Voor Van Gerwen begon de Premier League uitstekend met een gewonnen avond en een verloren finale. Daarmee vergaarde hij acht punten, maar daar staat hij nu nog steeds op. Hij meldde zich af voor de avond in Glasgow en daar werd hij door de PDC reglementair voor bestraft. Hij 'verloor' zijn kwartfinale van Luke Littler met 6-0 en kreeg dus een flink pak op z'n virtuele broek met een -6 legsaldo. Sinds die afmelding won Van Gerwen geen partij meer.

Stand na speelavond 6

Jonny Clayton - 19 Luke Littler - 11 Gerwyn Price - 9 Gian van Veen - 9

Luke Humphries - 9 Michael van Gerwen - 8 Stephen Bunting - 7 Josh Rock - 0

Ahoy

De competitie tussen acht van de beste darters ter wereld komt op 16 april naar Nederland. Op die avond speelt Van Veen zijn kwartfinale tegen Luke Humphries en is Van Gerwen gekoppeld aan Jonny Clayton.

Speelronde 6, Nottingham

Kwartfinales



Josh Rock - Stephen Bunting 1-6

Jonny Clayton - Michael van Gerwen 6-3

Luke Humphries - Gian van Veen 6-4

Gerwyn Price - Luke Littler 5-6



Halve finales



Stephen Bunting - Jonny Clayton 3-6

Luke Humphries - Luke Littler 6-5



Finale



Jonny Clayton - Luke Humphries

Speelronde 5, Cardiff

Kwartfinales



Michael van Gerwen - Luke Humphries 1-6

Gian van Veen - Jonny Clayton 4-6

Gerwyn Price - Stephen Bunting 6-5

Luke Littler - Josh Rock 6-4



Halve finales



Luke Humphries - Jonny Clayton 4-6

Gerwyn Price - Luke Littler 3-6



Finale



Jonny Clayton - Luke Littler 4-6

Premier League Darts, speelronde 4, Belfast

Kwartfinales



Luke Littler - Jonny Clayton 3-6

Stephen Bunting - Luke Humphries 6-4

Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6

Gian van Veen - Josh Rock 6-2



Halve finales



Jonny Clayton - Stephen Bunting 0-6

Gerwyn Price - Gian van Veen 5-6



Finale

Stephen Bunting - Gian van Veen 6-2



Premier League Darts, speelronde 3, Glasgow

Kwartfinales



Stephen Bunting - Gian van Veen 3-6

Luke Humphries - Josh Rock 6-2

Michael van Gerwen - Luke Littler walkover

Jonny Clayton - Gerwyn Price 6-3



Halve finales



Gian van Veen - Luke Humphries 6-5

Luke Littler - Jonny Clayton 1-6



Finale



Gian van Veen - Jonny Clayton 2-6

Premier League Darts, speelronde 2, Antwerpen

Kwartfinales



Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Michael van Gerwen - Josh Rock 6-2

Jonny Clayton - Stephen Bunting 6-4

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-5



Halve finales



Luke Littler - Michael van Gerwen 4-6

Jonny Clayton - Gerwyn Price 5-6



Finale



Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6

Premier League Darts, speelronde 1, Newcastle

Kwartfinales



Jonny Clayton 6-2 Josh Rock

Luke Littler v Gian van Veen 4-6

Luke Humphries v Gerwyn Price 6-5

Stephen Bunting v Michael van Gerwen 2-6



Halve finales



Jonny Clayton - Gian van Veen 4-6.

Luke Humphries - Michael van Gerwen 2-6



Finale

Gian van Veen - Michael van Gerwen 4-6

De darters krijgen twee punten voor een plek in de halve finale, drie punten voor een finaleplaats en vijf punten voor de winst. Na zestien speelavonden gaat de top 4 van de ranglijst naar de Final Four in de O2 Arena te Londen.