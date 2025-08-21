De prestigieuze darttoernooien worden in grote steden gehouden. Maar de iets kleinere versies zijn vaak in minder aansprekende plaatsen. Vincent van der Voort weet er als oud-darter en huidig analyticus alles van.

De Nederlander was vorige week commentator bij de MODUS Super Series in Portsmouth, aan de Engelse zuidkust. Van der Voort keek er zijn ogen uit, zegt hij in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Ik heb alleen maar junkies gezien en zwervers. Ik zat ook in een droevig hotel, waar mensen worden opgevangen die het huis uit worden gegooid", blikt hij terug.

"Er hing een niet heel leuk sfeertje. En de wietlucht... ik ruik het nog steeds! Ik denk dat ik een week stoned ben geweest daar, zonder er een (joint, red.) aan te raken", is hij stellig. "Dat was geen feest."

Bizar handgemeen

Nadat Van der Voort op een van de speelavonden commentaar had gegeven, liep hij naar huis. Daar zag hij hoe twee zwervers ruzie met elkaar kregen. "Die gingen allebei languit zonder elkaar geraakt te hebben. Dat vind ik gewoon knap", vertelt Van der Voort. „Hadden ze wat op?”, wil presentator Damian Vlottes weten. "Dat idee had ik wel", is de ex-darter cynisch.

"De ene wilde de andere een klap geven. Hij miste en viel. De ander denkt: nou geef ik hem een rotschop. Die valt tegen een boom en ligt ook op de grond. Toen waren ze een beetje schopbewegingen naar elkaar aan het maken", weet Van der Voort nog. "Ik heb daar een minuutje bij staan kijken, toen dacht ik: dit maak je nergens mee. Dit kan toch gewoon niet", verbaast Van der Voort zich. "Alles ging in slow-motion bij die twee, echt verschrikkelijk."

'Geweld raden we altijd af'

Het brengt Vlottes bij zijn eigen avontuur. "Ik ben in Zaandam geweest met jouw zoon, toevallig. Daar heb ik ook een hele hoop opmerkelijke dingen gezien. Daar begonnen er ook twee midden op straat te vechten", onthult hij. "Eentje wilde er vol op, die kreeg een klein tikje en hij was gelijk klaar." "Meteen knock-out?", vraagt Van der Voort zich af. "Nee dat niet, maar wel met zijn handen in de lucht van ik stop. Die werd bang. Terwijl hij er eerst echt op wilde."

Het brengt het duo tot de volgende discussie. "Geweld raden we altijd af", zeggen ze verstandig.

Beluister de podcast Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door spreken presentator Damian Vlottes en oud-darter Vincent van der Voort over Michael van Gerwen en zijn deelname aan de World Series of Darts. Daarnaast gaat het ook over allerlei andere ontwikkelingen in de de dartwereld. Beluister dat en meer hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.