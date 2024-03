Sukkelende Michael van Gerwen moet ook in Brighton het strijdtoneel al vroeg verlaten

Luke Humphries werd in januari wereldkampioen darts en pakte daarmee ook de nummer 1-positie op de wereldrangijst. Zijn start in de Premier League was niet geweldig, maar afgelopen weekend stond hij er bij de UK Open weer met een plek in de finale. Humphries verloor daarin van Dimitri van den Bergh, maar het is reden voor hem om even zijn gram te halen.