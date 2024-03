Update over blessure Michael van Gerwen: 'Dan wordt het heel lastig'

Michael van Gerwen raakte tijdens zijn eerste wedstrijd op de UK Open geblesseerd. Het kostte de Nederlandse darter meteen een goed toernooi, want hij vloog er uit tegen Mensur Suljovic. Sindsdien gooide hij geen pijl meer, maar is er wel een update over wat voor blessure het is en hoe het ermee gaat.

Zijn goede vriend en collega Vincent van der Voort heeft uitgebreid met Van Gerwen gesproken en laat weten wat er mankeerde bij de Nederlandse nummer twee van de wereld. "Weer z'n schouder (in 2023 had hij daar ook al eens last van, red.)", zegt Van der Voort tegen Double Top. "Een spiertje in z'n schouder zat verkeerd en hij kreeg het na zes of zeven legs tegen Suljovic."

'Dan wordt het heel lastig'

Inderdaad, tijdens de wedstrijd zag je het zienderogen minder gaan bij Van Gerwen. Met een van pijn vertrokken gezicht wapperde hij met z'n arm om dat vervelende spiertje dus los te krijgen. Van der Voort: "Hij had er op twee momenten tijdens zijn worp last van. Bij het omhoog halen van z'n arm en bij het uitstrekken. Met darten wordt het dan heel lastig."

Is hij weer hersteld?

De vraag nu is: is hij op tijd hersteld om donderdagavond mee te doen aan Premier League-avond nummer zes in Brighton en een paar dagen later staat de Euro Tour in België op het programma. "Hij zegt dat hij er nu minder last van heeft. Hij moet nog wel gooien. Hopelijk is het snel weg. Vorig jaar won hij meteen na die blessure de Premier League Darts, dus het kan snel gaan."

Looking back at the announcement yesterday of me becoming the Brand Ambassador for @kempinski, I can honestly say that it feels amazing. For such a big and worldwide company to step into our wonderful game of darts is great for the sport. Now it’s time to prepare myself for my… pic.twitter.com/JhhGPpTU3E — Michael Van Gerwen (@MvG180) March 6, 2024

Als het verantwoord is, gooit Van Gerwen 'gewoon' de Premier League Darts en de Euro Tour in België, zegt Van der Voort. "Hij zegt dat het al een stuk beter gaat, dus ik denk dat gewoon gaat gooien." Van Gerwen zagen we dinsdag al weer even in beeld. Hij presenteerde zijn nieuwe shirt waar hij voortaan mee gaat gooien.