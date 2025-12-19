Het WK darts is officieel begonnen voor Michael van Gerwen. De Nederlandse topdarter, drievoudig wereldkampioen en nummer drie van de wereld, nam het op tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami. Met veel moeite bereikte hij de tweede ronde. Lees het hieronder terug.

Van Gerwen (36) is één van de vijftien Nederlanders die aan de oche verschijnt in Ally Pally in de eerste ronde. Hij volgde het voorbeeld van Gian van Veen, Wessel Nijman, Niels Zonneveld, Dirk van Duijvenbode, Wesley Plaisier en Jermaine Wattimena. Die landgenoten wonnen en stonden al in de tweede ronde.

Uitslagen WK darts

Jermaine Wattimena - Dominik Grüllich 3-2

Dave Chisnall - Fallon Sherrock 3-0

Michael van Gerwen - Mitsuhiko Tatsunami 3-1

Krzysztof Ratajski - Alexis Toylo 3-0

Michael van Gerwen komt goed weg

Michael van Gerwen had het hard te halen tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami. De Nederlander stond met zijn rug tegen de muur. Mighty Mike oogde niet zo machtig als in zijn hoogtijdagen. Sterker nog: Van Gerwen stond met 1-0 in sets en 2-0 in legs achter op een gegeven moment. Op wonderbaarlijke wijze kroop Van Gerwen door het oog van de naald.

Zenuwachtige zege Jermaine Wattimena

Jermaine Wattimena had de eer om het 'Nederlandse avondje' af te trappen in Ally Pally. The Machine Gun heeft opnieuw een solide jaar achter de rug, waarin hij zijn eerste PDC-titel pakte. Wattimena won er ook gelijk twee en mocht zich voor het WK de nummer 13 van 2025 noemen. Dat was tegen de Duitser Dominik Grüllich amper te zien.

De Nederlander leek bevangen door de zenuwen. Hij kwam wel op 1-0 voorsprong in sets, maar daarna kelderde het niveau. Zo erg zelfs dat Wattimena drie matchdarts tegen kreeg. Die gingen er gelukkig voor hem niet in, waarna hij op het nippertje nog met 3-2 won.

Dave Chisnall overleeft Queen of the Palace

Ook Dave Chisnall stond bibberend op het podium. Zijn stroeve spel was het gevolg van de aanwezigheid van Fallon Sherrock. The Queen of the Palace is een publieksfavoriet en werd dan ook luid toegejuicht in Ally Pally. Chisnall had het moeilijk tegen zijn landgenote en de 3-0 geeft geen eerlijk beeld. Sherrock was simpelweg niet goed genoeg op haar dubbels.

Krzysztof Ratajski - Alexis Toylo

De PDC bewaarde de beste wedstrijd voor het laatst. Krzysztof Ratajski tegen Alexis Toylo was een partij tussen twee slome darters. Dankzij de uitslagen eerder op de avond werd het nog een latertje. Pas rond 23.15 uur Britse tijd gooide de Pool Ratajski de winnende pijl binnen. Na 50 minuten was de partij beslist. De zaal in het Alexandra Palace was toen al grotendeels leeg, veel fans moesten zich haasten om de laatst metro te halen.

