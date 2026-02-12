Manchester United verzuimde dinsdagavond om de vijfde wedstrijd op rij te winnen in de Premier League. Vooral Frank Ilett zal daar flink van balen. Hij werd wereldberoemd omdat hij al bijna 500 dagen niet naar de kapper is geweest. Darter Gian van Veen denkt dat de Engelsman er niet eens zo van baalt dat het The Red Devils niet lukte hun fan een nieuw kapsel te laten aanmeten.

Ilet werd een internetsensatie met zijn ludieke idee: hij zou pas weer naar de kapper gaan als Manchester United vijf wedstrijden op rij zou winnen. Na het ontslag van Ruben Amorim en het overnemen van Michael Carrick, won Manchester United ineens achtereenvolgens van Manchester City, Arsenal, Fulham FC en Tottenham Hotspur. Dinsdagavond was het geplaagde West Ham United, dat onderin de Premier League bivakkeert, de tegenstander en alle seinen stonden op groen om een kappersbeurt in te plannen. Maar helaas, het werd 1-1 in London Stadium en dus beginnen Ilet en United weer van voor af aan.

Topdarter Gian van Veen is naast fan van FC Den Bosch, ook supporter van Manchester United. In gesprek met Sportnieuws.nl werd hem gevraagd naar zijn reactie op het pijnlijke gelijkspel van dinsdagavond. "Ik vind de Premier League leuk om te kijken en daarin heb ik een lichte voorkeur voor Manchester United. Maar zo'n groot fan ben ik nou ook weer niet, dus dinsdag was ik er dan gelukkig ook niet helemaal kapot van."

Ilet was dit vanzelfsprekend wel, al denkt Van Veen daar anders over. "Ik denk dat hij er ook niet helemaal kapot van was. Hij krijgt er genoeg aandacht mee, dus hij zal er niet rouwig om zijn."

De darter, die op het afgelopen WK de finale haalde, zou zelf niet zo lang zonder een kappersbezoek kunnen. "Sterker nog: ik ben vanochtend nog naar de kapper geweest", lacht Van Veen.

Premier League Darts

Van Veen bereidt zich voor op een unieke avond in de Premier League Darts. Voor het eerst trekt het dartspektakel naar België en daar heeft de 23-jarige darter zin in. "Het is de eerste keer in België en voor mij lekker dicht bij huis, dus ik heb er zeker veel zin in. We hebben natuurlijk al weleens wat Euro Tours in Wieze gehad en ook in Antwerpen. Dat was altijd positief. Het publiek was super. Donderdagavond is het volle bak en daar heb ik wel hoge verwachtingen van."