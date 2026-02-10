Wessel Nijman heeft voor een prachtige prestatie gezorgd op de tweede Players Championship van het jaar. De Nederlandse darter was de beste van 128 spelers die meededen. In Hildesheim eindigde dag 2 in mineur voor Raymond van Barneveld, die een amateurgemiddelde gooide. Michael van Gerwen bereikte de kwartfinales, maar kreeg daarin met 6-0 op de broek.

Van Gerwen maakte op maandag ook al indruk in Duitsland. De Nederlander, die onlangs vroeg werd uitgeschakeld op de Winmau World Masters en vorige donderdag de eerste speelavond in de Premier League won, kwam tot de laatste vier. Oud-prof Vincent van der Voort zag het van dichtbij en vertelde erover in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door:

Gerwyn Price houdt huis tegen Michael van Gerwen

Een dag later trok Van Gerwen de vorm van zijn laatste partijen op maandag door. Hij won met een gemiddelde van 106.68 met 6-3 van oud-wereldkampioen Michael Smith. Vervolgens volgden prima zeges op Ricky Evans (6-1), Charlie Manby (6-3) en WK-verrassing James Hurrell (6-5). Daardoor wachtte in de kwartfinales een onderonsje met Price, die een meester op de vloer is.

Dat bewees hij dubbel en dwars tegen Van Gerwen. Price ronselde zijn legs af in 14, 11, 12, 11, 15 en 14 pijlen. Daardoor kwam hij tot een overtuigend gemiddelde van 117.12. Als The Iceman in de laatste twee legs (100.2 en 107.36) 'beter' had gegooid, dan was het nóg hoger uitgevallen.

PRICE WHITEWASHES MVG 🤯



Gerwyn Price, take a bow 🙌



Price gets his first ever whitewash win against Michael van Gerwen, recording a 117.12 (one hundred and seventeen point twelve ‼️) average to blast into the semis!



Raymond van Barneveld shockeert met dramatisch gemiddelde

Hak het gemiddelde van Price door de helft en je komt uit wat Van Barneveld ongeveer gooide in de tweede ronde. Hij ging er met 6-1 vanaf tegen Owen Bates. De vijfvoudig wereldkampioen kwam niet verder dan een gemiddelde van 69.39. Dat is het laagste wat hij in al die jaren bij de PDC heeft gegooid. Op maandag stelde hij eveneens teleur.

Van Barneveld beleefde ook al een dramatisch WK, waarin hij in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Daarna riep hij wanhopig om hulp. Die kwam er, vanuit oud-topvoetballer Rafael van der Vaart. Hoe die samenwerking eruit gaat zien, is nog niet bekend. Barney lijkt de hulp goed te kunnen gebruiken.

Winst voor Wessel Nijman

Uiteindelijk ging de winst naar de Nederlander Wessel Nijman, die vorig jaar ook al goed presteerde op de vloer. Nijman won met 8-7 in de finale van Price. Na afloop zei Nijman dat hij gelooft in een doorbraak op het grote podium: "Je kunt niet steeds zo goed spelen op de vloer en niet op de grote podia. Het is een kwestie van tijd."

Beluister Darts Draait Door