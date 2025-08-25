Michael van Gerwen heeft zich meteen van een redelijke kant laten zien bij terugkeer van zijn vakantie. De Nederlandse topdarter moet de komende weken een plekje op de Players Championship Finals zien te pakken en moet dus presteren op de vloertoernooien van de PDC. Dat deed de drievoudig wereldkampioen maandag prima.

De 36-jarige Van Gerwen wist wat hem te doen stond na zijn lange vakantie, waarin hij onder meer met zijn kinderen naar Ibiza ging en opdook bij onder meer festival Tomorrowland: zijn 113de plek op de ProTour Order of Merit was schandalig en moest gerepareerd worden, wil hij eind november op het majortoernooi mogen gooien. De PC Finals is het laatste toernooi voor het WK darts, waar dit jaar voor het eerst 1 miljoen pond voor de winnaar klaar ligt.

Lichtpuntje

Het was Van Gerwen er dus alles aan gelegen om de start van de tweede seizoenshelft goed te beginnen. Dat deed hij ook. Hij trof het met de loting op bord 4 in Milton Keynes en won de eerste drie partijen en daarmee 'zijn bord'. Heel overtuigend was het allemaal nog niet, maar zijn gemiddelden tussen de 90 en 98 waren voldoende om achtereenvolgens George Killington (6-2), landgenoot Jitse van der Wal (6-5) én Ryan Joyce (6-5) te verslaan. Een lichtpuntje voor Van Gerwen in de lastige periode

Klop van Scott Williams

Met het behalen van de laatste zestien pakte Van Gerwen al 2500 pond voor de wereldranglijst, die hem eind september een plek in de top-64 moet opbrengen. Na Players Championship 24 klom hij van plek 113 naar 103 en komt de streep weer een beetje beter in zicht.

Bij de laatste zestien gooide Van Gerwen een dijk van een wedstrijd (bijna 108 gemiddeld), maar was hij simpelweg niet opgewassen tegen Scott Williams. De Engelsman, die eerder op de dag nog een negendarter gooide, zette de Nederlander met 6-3 aan de kant en kwam zelf tot een gemiddelde van ruim 105.

Andere Nederlanders

Jamal van den Herik beleefde ook een topdag en strandde net als Van Gerwen bij de laatste zestien, doordat hij met 6-4 verloor van Ross Smith. De in Nederland geboren Zweed Jeffrey de Graaf maakte in die ronde een einde aan de opmars van Michael Smith, die voor de World Grand Prix aast op het laatste plekje waar Raymond van Barneveld nu staat. Dirk van Duijvenbode bleek de beste Nederlander in Milton Keynes, hij verloor in de kwartfinales ook van Scott Williams (6-4).