Danny Noppert liet zich van zijn allerbeste kant zien in de eerste ronde van de World Grand Prix. De Nederlandse topdarter keek tegen een op het oog kansloze nederlaag aan tegen Jermaine Wattimena, maar knokte zich terug naar een 2-1 zege. Ex-prof Vincent van der Voort is onder de indruk van de prestatie van Noppert.

"De wedstrijd was spannend en bij vlagen heel goed", begint Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "De dubbels gooien, waar Danny om bekend staat, liepen dit keer niet zo goed. Maar zijn scores waren echt goed. Dit is wel de reden waarom hij in de top-16 van de wereld staat. Hij zat er helemaal niet lekker in na de eerste set, hij kreeg echt een pak slaag van Wattimena."

'Randje van de afgrond'

Maar Noppert vond een tweede adem en draaide het duel helemaal om in zijn voordeel. "Hij liep op het randje van de afgrond, maar hij vecht zich terug in de wedstrijd. Hij is heel taai en sleept 'm er alsnog uit. Dat is een hele knappe overwinning, want het ging echt niet vanzelf. Dat laat zien waarom hij zo lang al in die top-16 van de wereld staat. Ik denk dat menigeen had verloren op zo'n avond waar niks lukt in het begin."

Schreeuw van ontlading

Uiteindelijk finishte Noppert de wedstrijd met een spectaculaire 158-finish. Wat volgde was een schreeuw van ontlading. "Dat is het nieuwe bij Danny. Hij toont wat meer, meer agressie. Ik vond hem heel goed, met een heel knappe overwinning tot gevolg. Dit onderscheidt de top van de subtop en dit doet Noppert al jaren. Hij zit er altijd bij."

INCREDIBLE FROM NOPPERT! 🤯



That is SENSATIONAL!



Danny Noppert battles back from the brink to deny Jermaine Wattimena, completing the comeback with a majestic 158 checkout!



📺 https://t.co/cN6xY3oHDW #WGPDarts | R1 pic.twitter.com/FuxsiNV4eb — PDC Darts (@OfficialPDC) October 6, 2025

Wessel Nijman

Over een andere Nederlander op de openingsavond van de World Grand Prix was Van der Voort minder positief. Wessel Nijman debuteerde tegen Rob Cross met een onnodige nederlaag. "Als het een gewone wedstrijd was geweest, had hij redelijk eenvoudig gewonnen. Maar dit format was voor hem de eerste keer en daar had hij moeite mee."

'Dat wordt een dingetje'

Van der Voort zag bij het dartstalent hetzelfde misgaan als vaak het geval is. "Weer als het spannend wordt, komt niet het beste in hem naar boven. Dat wordt toch een dingetje. En dan is zo'n setsysteem helemaal een nadeel voor hem, want daar zitten heel veel spannende momenten in. Daar heeft hij moeite mee."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreekt ex-prof Vincent van der Voort de eerste partijen van de World Grand Prix. De overwinning van Danny Noppert op landgenoot Jermaine Wattimena komt voorbij, maar natuurlijk ook het incident tussen Raymond van Barneveld en Gary Anderson. Luister dit en meer in de nieuwe aflevering hieronder of via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.