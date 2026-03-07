Danny Noppert staat in de kwartfinale van het grote dartstoernooi UK Open. Zaterdag schakelde hij oud-finalist Luke Humphries uit. Michael van Gerwen heeft in de vijfde ronde van het UK Open verloren van James Wade.

Noppert versloeg Cool Hand Luke met 10-6. Vooral met het uitgooien deed hij de Engelsman veel pijn. Qua scorend vermogen was de Friese darter juist de mindere van de twee. In de kwartfinale komt hij uit tegen regerend kampioen Luke Littler.

Noppert is nu nog de enige Nederlander bij het toernooi in Minehead, Engeland.

Michael van Gerwen

De Brabantse oud-wereldkampioen Michael van Gerwen gooide helemaal niet verkeerd, maar de Engelse 'Machine' James Wade draaide op vollere toeren en won met 10-3.

Mighty Mike kwam tot een gemiddelde van 100,5 en daarmee kun je veel wedstrijden winnen. Wade is normaal niet iemand met waanzinnige scores. The Machine slaat toe op de juiste momenten met dodelijke finishes. Maar zaterdagavond was het scorend ook dik in orde bij Wade, die een gemiddelde had van dik 105.

WADE DEMOLISHES MVG 🤖



What a display from James Wade 🤯



The Machine averages almost 106 and hits 59% of his doubles to roll over Michael van Gerwen with a 10-3 win to reach Finals Day in style 😎



Live Scores & Streaming 📲 https://t.co/gFQK4rQ2wU#UKOpenDarts | R6 pic.twitter.com/yJrtzeZW1b — PDC Darts (@OfficialPDC) March 7, 2026

UK Open

UK Open is een van de geliefdste toernoioen van de bond PDC. Het is een zeer lastig toernooi om te winnen, want darters moeten in korte tijd veel partijen spelen. Ook is er een open loting, waarbij er geen geplaatste status geldt en toppers elkaar in een vroege ronde kunnen trefefn.

Achtste finales

Josh Rock 10-7 Stephen Bunting

Luke Littler 10-5 Gary Anderson

James Wade 10-3 Michael van Gerwen

Luke Humphries v Danny Noppert

Jonny Clayton 10-7 Martin Lukeman

Rob Cross 10-6 Daryl Gurney

Gerwyn Price 10-9 Keane Barry

Krzysztof Ratajski 10-5 Ryan Searle

Opzet van UK Open

Butlins Resort in Minehead is van 6 tot en met 8 maart het decor voor het grootste dartstoernooi van de PDC. Het WK verbleekt er bij met 128 deelnemers, want aan de UK Open doen er 160 mee. Daar zitten ook amateurs tussen, die zich konden plaatsen via Engelse kroegtoernooien en dus het deelnemersveld uniek maken.

Niet voor niks wordt de UK Open ook de 'FA Cup van het darts' genoemd. Het Engelse voetbaltoernooi is het oudste bekertoernooi ter wereld en werkt volgens hetzelfde format. Van amateurs tot sterrenteams kunnen daarin elke ronde weer tegen elkaar geloot worden. Net als op de UK Open.