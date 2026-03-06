Alles aan het dartstoernooi UK Open is groots: er doen maar liefst 160 spelers aan mee en ditmaal zijn er 24 Nederlanders van de partij. Ook zit het speelschema aantrekkelijk in elkaar: er wordt open geloot, zodat toppers elkaar snel kunnen treffen. Nadeel: er zijn al veel Nederlanders uitgeschakeld.

De top 32 van de PDC Order of Merit stroomt in de vierde ronde in. En zo gaat het verder met dit systeem, want er zijn ook instromers in de derde en tweede ronde. Tot slot zijn er de ongelukkigen die direct in de eerste ronde moesten uitkomen.

In die eerste ronde ging het uitstekend met de Nederlandse deelnemers in Minehead. Kijk maar in de tabel met uitslagen hieronder.

• Jeffrey de Zwaan 4-6 Samuel Whittaker

• Ron Meulenkamp 6-2 Samuel Price

• Alexander Merkx 6-3 Jannis Barkhausen

• Chris Landman 6-2 Nathan Potter

• Jeffrey Sparidaans 6-4 Scott Waites

• Jamai van den Herik 6-3 Graham Hall

• Jurjen van der Velde 6-4 Jack Tweddell

• Sietse Lap 6-3 Ted Evetts

Tweede ronde

Vervolgens kwam de klad erin bij de tweede schifting. Van de dertien Nederlanders die in die ronde moesten spelen, gnigen er maar twee door. En dat was nota bene in de twee potjes tussen twee Nederlanders.

Sebastian Bialecki (Pol) 6-5 Christian Kist

Jimmy van Schie 2-6 Tom Bissell (Eng)

Wesley Plaisier 4-6 Owen Bates (Eng)

Dennie Olde Kalter 1-6 Scott Campbell (Sch)

Alexander Merkx 6-2 Marvin van Velzen

Ron Meulenkamp 5-6 Adam Warner (Eng)

Dominik Grüllich (Dui) 6-1 Jamai van den Herik

Chris Landman 3-6 Jeffrey Sparidaans

Maik Kuivenhoven 5-6 Michael Unterbuchner (Dui)

Jurjen van der Velde 5-6 Leon Weber (Dui)

Sietse Lap 1-6 Cristo Reyes (Spa)

Derde ronde

In de derde ronde lachte het geluk de Nederlanders toe.

Karel Sedlacek (Tsj) 5-6 Raymond van Barneveld

Kevin Doets 6-4 Ricardo Pietreczko (Dui)

Niels Zonneveld 6-3 Bissel (Eng)

Alan Soutar (Sch) 4-6 Richard Veenstra

Sam Spivey (Eng) 5-6 Arno Merkx

Jeffrey Sparidaans 3-6 Connor Scutt (Eng)

Vierde ronde: Michael van Gerwen stroomt in

Van Barneveld kreeg in de vierde rond een flinke optater van landgenoot Wessel Nijman. De jongste darter van de twee won met liefst 10-1. Michael van Gerwen boog een achterstand tegen Nathan Aspinall om: van 4-2 voor de Engelsman werd het 10-8 voor de Brabantse ex-wereldkampioen.

Michael van Gerwen 10-8 Nathan Aspinall

Raymond van Barneveld 1-10 Wessel Nijman

Jonny Clayton 10-2 Arno Merkx

Kevin Doets 10-5 Jeffrey de Graaf

Mensur Suljovic 10-5 Jermaine Wattimena

Dimitri Van den Bergh 4-10 Danny Noppert

Richard Veenstra 9-10 Gabriel Clemens

Gian van Veen 10-7 Rob Cross

Daryl Gurney 10-7 Niels Zonneveld

Dirk van Duijvenbode 6-10 Gary Anderson