Topdarter Dirk van Duijvenbode komt bizarre onderbreking niet meer te boven

Het leek zo'n mooie dag te worden voor de Nederlandse topdarters. Maar liefst drie landgenoten stonden in bij de laatste acht tijdens Players Championship 16 in het Duitse Hildesheim. Maar door een complete inzinking vlogen Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Kevin Doets er in de kwartfinale allemaal uit.

Vooral voor Van Duijvenbode zal de nederlaag extra zuur voelen. Zijn partij tegen Brendan Dolan kende een bizarre onderbreking. Beide darters hadden zoveel last van een windvlaag over de baan in Hildesheim, dat het spel werd stilgelegd tot er een oplossing was. Aubergenius stond toen al 5-1 achter, pakte nog twee legs maar verloor uiteindelijk met 6-3 van de Noord-Ier.

Andere Nederlanders naar huis

Daarmee was hij de laatste Nederlander die actief was tijdens het zestiende vloertoernooi van het jaar. In dezelfde ronde was het ook einde verhaal voor Noppert en Doets. Noppert verloor met liefst 6-0 van Ross Smith. Doets kwam net tekort tegen Gabriel Clemens (6-4).

Geen Michael van Gerwen

Raymond van Barneveld en Chris Landman reikten tot de achtste finales. Daarin verloren zij van respectievelijk Clemens en Smith. Michael van Gerwen was er niet bij, want hij meldde zich maandag al teleurgesteld af. Tot ongenoegen van zijn goede vriend Vincent van der Voort. De Nederlandse topdarter zag zijn positie nog verder verslechteren. Hij staat inmiddels 97ste op de ranglijst in de strijd om de plekken voor de Players Championship Finals in november. Alleen de beste 64 mogen aan de laatste major voor het WK meedoen.

Opvallende zaken

Berry van Peer moest zich vlak voor zijn wedstrijd tegen de Pool Radek Szaganski ziek afmelden, waardoor zijn tegenstander gratis door mocht naar de tweede ronde. De beste wedstrijd van de middag was die van Gary Anderson tegen Kim Huybrechts in de derde ronde. De Schot gooide liefst 111.43 gemiddeld, het hoogste van de dag.

