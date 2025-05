Topdarter Gerwyn Price meldt zich op laatste moment af voor toernooi in Nederland

De Dutch Darts Championship in Rosmalen is al aan de gang, maar topdarter Gerwyn Price heeft zich alsnog afgemeld. De Welshman wordt vervangen door de Ier William O'Connor. Dat zorgt voor een bijzondere situatie.

De loting was lang en breed gedaan en de eerste wedstrijd was zelfs al begonnen in Rosmalen. Pas toen maakte de PDC het nieuws bekend dat Price niet afreist naar Rosmalen om het European Tour-toernooi in Nederland te spelen.

Gerwyn Price

Price was als negende geplaatst en zou in de tweede ronde instromen tegen de winnaar van het duel tussen Nederlander Gian van Veen en Kroaat Boris Krcmar. De reden van de afmelding is niet bekend. De 40-jarige darters kwalificeerde zich donderdag nog voor de play-offs van de Premier League Darts.

'Oneerlijke' regel

De nummer elf van de wereld wordt vervangen door O'Connor, die zich dus eigenlijk niet heeft gekwalificeerd voor het toernooi in Nederland. Toch neemt de Ier de geplaatste status over van Price en stroomt pas in de eerste ronde in.

In andere woorden: het is soms beter om je nét niet te plaatsen, dan net wél. Het is een regel die ook voor kritiek zorgt bij ex-darter en Sportnieuws.nl-analist Vincent van der Voort.

Nederlanders

Liefst veertien Nederlandse darters spelen in Rosmalen. Wessel Nijman en Jeffrey Sparidaans verzekerden zichzelf vrijdagmiddag van een plekje in de tweede ronde. Niels Zonneveld, Jeffrey de Zwaan en Berry van Peer zijn helaas uitgeschakeld. Later komen Maik Kuivenhoven, Wesley Plaisier, Gian van Veen, Raymond van Barneveld, Jerry Hendriks, Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena in actie. Michael van Gerwen en Danny Noppert stromen in de tweede ronde in.

