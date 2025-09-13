Gerwyn Price maakte zaterdag zijn opwachting op de World Series of Darts Finals. Maar de Welshe topdarter was al eerder in Nederland, waar het toernooi wordt gespeeld. Dus ging hij lang bij Ajax, waar hij onder de indruk was van de dartkwaliteiten van één speler.

Price rekende zaterdagmiddag af met de Amerikaan Danny Lauby: 6-1. 's Avonds maakte The Iceman zich niet populair door Raymond van Barneveld te verslaan. De thuisheld kwam op een 3-1 voorsprong, maar kon die niet over de streep trekken. Price won met 6-4.

Bezoekje aan Ajax

Misschien hebben Davy Klaassen en Wout Weghorst wel vertrouwen gegeven aan Price. Hij bracht vrijdag namelijk een bezoek met collega-darter Ross Smith aan de Johan Cruijff ArenA, gelegen naast de AFAS Live. Daar hielden ze een balletje hoog én werd er een pijltje gegooid.

Price had geen idee met wie die te maken het. "Ik weet nu wie het zijn", vertelde hij met een lach voor de camera van Sportnieuws.nl. "Ik ben geen groot voetbalfan, maar de lange kon heel goed darten. Wat is zijn naam?", vroeg Price aan de verslaggever. Het ging om Weghorst. "Als zijn carrière erop zit, moet hij misschien overstappen en gaan darten", was het advies van de oud-wereldkampioen.

Weghorst wint potje met Smith

"Hij won de koppels met Ross. Ross en ik waren slecht. Mijn koppelpartner (Klaassen, red.) was slecht. Maar hij was echt heel goed", erkende Price. Die kreeg vervolgens de vraag of Weghorst en Klaassen beter zijn in darten, of hij in voetbal. "Ik denk dat hij (Weghorst, red.) beter is in darten. Ik was prima als voetballer, maar niet heel erg goed", gaf Price toe.

"Ik heb er echt iedere minuut van genoten", zei Ross Smith. "Ze waren erg gastvrij en heel aardig. Ik heb een geweldige tijd gehad, mooi dat ik ben uitgenodigd", vond Smudger. "De laatste leg was hij ongelooflijk. Ik dacht ik ben toch de darter. Hij gooide 140, finishes… Ik dacht dankjewel. Hij was ook een hele aardige gast. Het was een privilege om ze te ontmoeten."

World Series of Darts Finals

Zondag moet Price aan de bak in de kwartfinale van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Dan neemt hij het op tegen Chris Dobey. Ross Smith speelt tegen wereldkampioen Luke Littler. Weghorst en Klaassen kunnen daar op hun dooie gemakje naar kijken, aangezien ze op zaterdag met Ajax speelden. In de eigen ArenA werd PEC Zwolle met 3-1 verslagen, Klaassen scoorde één keer.