Enkele Nederlandse darters zijn niet lekker uit de kerstdagen gekomen. Gelukkig hebben Gian van Veen en Michael van Gerwen wel succes geboekt in de derde ronde. Bekijk hier de uitslagen.

Jermaine Wattimena moest zondagmiddag het strijdtoneel verlaten, nadat hij met 4-3 van Gary Anderson verloor. Zaterdag maakten de Nederlanders er ook een spektakelstuk van, maar wel met de 'verkeerde' winnaar. Wesley Plaisier en Niels Zonneveld verloren ook allebei met minimale cijfers (4-3).

Gian van Veen - Madars Razma 4-1

De avond werd afgetrapt door Gian van Veen, die zeer weinig moeite had met Madars Razma. The Giant was één setje slap, maar maakte dat in de andere sets meer dan goed: 4-1. De Nederlander stijgt door de zege naar de virtuele zesde plek op de wereldranglijst. In de vierde ronde wacht hem in de vierde ronde een partij tegen Ricky Evans of Charlie Manby.

Luke Humphries - Gabriel Clemens 4-2

Luke Humphries lijkt naast Luke Littler dé grote favoriet voor de titel. Daarvoor moest hij zondagavond wel afrekenen met Gabriel Clemens in een waar spektakelstuk. De Duitser verraste in de vorige ronde nog door Wessel Nijman met liefst 3-0 te verslaan. Humphries kwam met 3-0 in sets voor tegen Clemens, maar zag hem terugkomen tot 3-2. Uiteindelijk trok Cool Hand Luke wel aan het langste eind.

Michael van Gerwen - Arno Merk 4-1

Michael van Gerwen nam het zondagavond op tegen Arno Merk. De Duitser verraste door Peter Wright (3-0) in de vorige ronde uit te schakelen, nadat hij een ronde eerder al van Kim Huybrechts won. Tegen de Nederlander was Merk niet opgewassen. Hij kwam al snel 2-0 achter, maar de Duitser gaf niet op. Hij pakte de derde set. Maar Van Gerwen gaf de voorsprong niet meer uit handen. Hij won met 4-1.

Van Gerwen weet al dat Anderson de tegenstander wordt in de vierde ronde, nadat hij Wattimena heeft verslagen. Meer over Merk lees je hier.

