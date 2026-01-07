Luke Humphries was lang een onbereikbare darter op de wereldranglijst. Na zijn wereldtitel in januari 2024 was hij zelfs de nummer 1 van de wereld. Maar na een goed WK darts meldde Gian van Veen zich ineens in de top drie en weet hij dat hij bij de Engelsman in z'n hoofd zit. Op de majors was hij Cool Hand afgelopen jaar telkens de baas.

Van Veen bleef heel 2025 ongeslagen tegen Humphries. In de eerste ronde van de World Matchplay, de Players Championship Finals, de finale van het EK en nu dus de kwartfinale van het WK. Overal was de Nederlander de beste in de onderlinge ontmoeting met de Engelsman. Podcastpresentator Damian Vlottes durft in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door wel te stellen dat Van Veen in het hoofd van Humphries is gekropen. "Nou prima, dat is lekker ja", reageert Van Veen trots.

'Ik doe geen gekke uitspraak als ik dat zeg'

Nu hij is opgeklommen tot plek drie van de wereld, zal hij de komende jaren vaker tegenover Humphries staan. "Ik denk dat ik ook geen gekke uitspraak doe als ik zeg dat ik liever Humphries tegen me heb dan Luke Littler." Inhalen zal hij 'Cool Hand' voorlopig niet doen, want het verschil op de wereldranglijst is 250.000 pond. Toch neemt Humphries de Nederlander al flink serieus. "Hij vroeg waarom ik komend jaar nog gewoon alle Euro Tours blijf spelen. Ze zijn bijna allemaal in Duitsland en dat is voor mij makkelijker te doen. Die Engelsen zijn sowieso niet zo gek op vliegen."

Veranderingen in status als topdarter

Zijn nieuwe status als topdarter levert Van Veen meer voordelen op, zo hoopt hij op de Euro Tours niet meer op zaterdagmiddag te hoeven spelen en kan hij door afmeldingen van Littler en Humphries zomaar eens een paar keer per jaar als eerste geplaatst zijn tijdens een Euro Tour. "Dat is ook leuk om een keer mee te maken. Het lijkt me toch wel dat het gaat veranderen dat ik niet meer om 13.00 uur op zaterdagmiddag moet maar vaker op zaterdagavond.

In de eerste échte aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door van 2026 is niemand minder dan WK-finalist én Premier League Darts-debutant Gian van Veen te gast. Samen met ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes blikt hij terug op een fantastisch jaar en wat er nog komen gaat. Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcast.