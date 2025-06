De Nederlandse topdarter Jermaine Wattimena kon zijn eerste prijs bij de PDC ruiken, maar maakte geen schijn van kans in de finale van een vloertoernooi tegen Stephen Bunting. Wattimena ging er met liefst 8-5 af tegen de ontketende Engelsman.

Wattimena doet al heel wat jaartjes mee bij de PDC, maar een titel ontbreekt nog. Vorig jaar kende The Machine Gun zijn definitieve doorbraak door onder meer een finaleplek op het EK, een overtuigende groepsfase op de Grand Slam of Darts en meerdere goede prestaties op de Euro Tour. Alleen Wattimena hikt nog tegen toernooiwinst aan, ook al is het maar op een vloertoernooi.

Wattimena beschikt over stalen zenuwen

In Leicester was Wattimena dichtbij. De Nederlander kende een goede dag met gemiddeldes over en tegen de 100. Vanaf de laatste 32 bewees The Machine Gun over stalen zenuwen te beschikken, liefst vier keer op rij won hij een beslissende leg.

Dat begon tegen kersvers World Cup-winnaar Josh Rock: 6-5. Die uitslag herhaalde hij vervolgens in de achtste- en kwartfinales tegen eerst Ryan Searle en vervolgens Mike De Decker. In de halve eindstrijd moest een landgenoot eraan geloven; toen won Wattimena met 7-6 van Niels Zonneveld.

Eindspurt in finale komt te laat

Daardoor stond er net als dinsdag een Nederlander in de finale. En net als toen verloor die Nederlander van een Engelsman. Na Gian van Veens nederlaag tegen Chris Dobey was dit keer Wattimena de sjaak tegen Bunting. De Nederlander kwam nog wel met 1-0 voor, Bunting naar een 6-1 voorsprong. Wattimena rechtte nog wel de rug, alleen een eindsprint kwam te laat: 8-5 voor de Engelsman.

Bunting eindigde met een gemiddelde van 104,84, terwijl Wattimena strandde op 99,65. De jackpot gaat naar de Engelsman, die 15.000 pond opstrijkt. Verliezend finalist Wattimena moet het doen met 10.000 pond, wat hij goed kan gebruiken.

World Matchplay

Op 10 juli is namelijk de cut-off voor de World Matchplay, die van 19 tot en met 27 juli plaatsvindt in de Winter Gardens in Blackpool. Daarvoor deed Wattimena uitstekende zaken, hij sprong van de vijftiende naar de negende plek op de opgeschoonde ProTour Order of Merit (dus zonder top-16 van de wereld). Er zijn nog twee vloertoernooien die de ranglijst kunnen beïnvloeden.

