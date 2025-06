Gian van Veen had zijn bittere nasmaak van het verliezen in de halve finales van de World Cup of Darts zo lekker weg kunnen spoelen tijdens Players Championship 17. Het Nederlandse dartstalent was dichtbij een volledig Nederlandse finale, maar in het zicht van de haven ging het mis tijdens het vloertoernooi bij de PDC. Ook Dirk van Duijvenbode zal vreselijk balen.

In Frankfurt zette Van Veen Nederland weer op de kaart door met partner Danny Noppert de halve finales van de World Cup te halen. Hij zette zijn goede vorm voort tijdens PC17, maar strandde in het zicht van zijn tweede vloertitel van 2025. Hij kwam in de halve finale tegen Chris Dobey met 4-2 en 5-3 voor, maar zag de Engelsman aan het langste eind trekken: 7-5.

Dirk van Duijvenbode wél naar finale

Daardoor werd het geen 'oranje' finale in Leicester. Dirk van Duijvenbode kreeg het namelijk wél voor elkaar om zijn halve finale te winnen. De Nederlander was in een spannende partij nipt met 7-6 te sterk voor Damon Heta. Het was de eerste finale van Van Duijvenbode op de vloer van 2025. Maar Dobey rekende ook met hem af. Na een 7-3 achterstand kwam Van Duijvenbode nog terug tot 7-7, maar de beslissende leg ging naar Dobey: 8-7.

Verrassende Richard Veenstra

Richard Veenstra was de derde Nederlander in de kwartfinales van PC17. Hij verloor daarin van Heta, maar was zelf verantwoordelijk voor de uitschakeling van Stephen Bunting, World Cup-winnaar Daryl Gurney, Justin Hood en landgenoot Berry van Peer. Noppert, Van Veens partner op de World Cup, verloor in de derde ronde van Van Duijvenbode. Wessel Nijman reikte tot de achtste finales, waarin Heta te sterk was voor het talent.

Grote namen afwezig

Veel grote namen waren afwezig bij het vloertoernooi. Nummers 1 (Luke Humphries), 2 (Luke Littler) en 3 (Michael van Gerwen) lieten PC17 lopen. Net als bijvoorbeeld Premier League-spelers Gerwyn Price, Rob Cross en Nathan Aspinall.

