Luke Humphries haalde met ogenschijnlijk speels gemak de kwartfinales van de Grand Slam of Darts. Maar een blessure kostte hem bijna deelname aan de tweede ronde. Ondanks veel pijn versloeg hij de Nederlander Jurjen van der Velde: 10-3.

Humphries verbaasde zich over het niveau dat hij aantikte tegen Van der Velde. Na de eerste sessie stond hij bijvoorbeeld op een gemiddelde van boven de 117. Dat terwijl hij er in de ochtend nog aan dacht om zich terug te trekken uit het toernooi.

"Ik kon mijn hoofd niet van het kussen krijgen. Ik heb al een paar dagen last van mijn nek. Vanochtend werd ik wakker en toen leek het alsof er tien kilo aan mijn nek hing. Ik kon niet omhoog komen", onthulde hij bij Viaplay.

Hulp van fysio

Humphries besloot in alle vroegte zijn manager te bellen met de mededeling dat hij zich terug wilde trekken. "Hij zei: 'We zullen er alles aan doen om het te verhelpen'. Mandy, de fysio, heeft drie uur gemasseerd om het eruit te krijgen", liet hij weten.

Ook praatte Humhries met de afscheid nemende presentator John McDonald, die ooit zijn nek brak. Zelf liet de Engelsman zien moeite te hebben met het draaien van zijn nek. "Het is gek, vanochtend kon ik me niet voorstellen om een dartpijl te gooien, en nu gooi je zo’n gemiddelde… Het is behoorlijk krankzinnig", erkende hij.

De nummer 1 van de wereld hield zijn blessure geheim voor de media en zijn tegenstander. Wat opviel was dat hij zijn pijlen met links uit het bord haalde en ook met links een handje gaf. Met een verbeten gezicht stond hij daarnaast voor de camera. "Normaal gesproken gooi ik zo als ik 100 procent ben, nu heb ik ook last van mijn schouder. Om dit te doen, ik heb er geen woorden voor."

Volgende ronde

Het geluk voor Humphries is dat hij vrijdag pas weer in actie komt. Dan speelt hij in de kwartfinales tegen Michael Smith. De voormalig wereldkampioen was de gelukkigste in de beslissende 19de leg tegen Chris Dobey in zijn achtste finale. Dobey miste liefst 11 matchdarts en liet Smith ontsnappen.