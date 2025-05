Topdarter Luke Littler woedend na laffe vernieling: 'Tuig van de richel'

Wereldkampioen Luke Littler heeft niet zo'n leuk weekend. De Engelse topdarter zag dat tijdens een demonstratiewedstrijd de ramen van zijn busjes zijn ingeslagen. Hij was woest.

Hij gooide in het vrije weekend een demonstratietoernooi in Norwich, waar ook Raymond van Barneveld aanwezig was. Demonstratiewedstrijden leveren darters een extra zakcentje op, al zal Littler zijn verdiensten weer aan zijn busje moeten uitgeven.

Topdarter Luke Littler trekt keutel in: dreigement van wereldkampioen blijkt niets waard Luke Littler kreeg het de afgelopen tijd regelmatig aan de stok met fans tijdens toernooien in Duitsland en daardoor dreigde hij de evenementen in dat land voor lange tijd te boycotten. De wereldkampioen kondigde aan pas tijdens het EK in oktober weer naar ons buurland af te reizen, maar dat dreigement blijkt niets waard.

Tuig van de richel

'Ik probeer gewoon een demonstratie in Norwich te doen, en dan gebeurt dit. Absoluut het tuig van de richel', schrijft de 18-jarige darter in zijn Instagram Stories. Hij verliet het toernooitje nog met een goed gevoel. In de finale won hij van landgenoot Luke Humphries. Ook dartslegende en 16-voudig wereldkampioen Phil Taylor was aanwezig.

Waar de meeste dartstoppers volgend weekend in Rosmalen zijn te bewonderen op de Dutch Darts Championship, meldde Littler zich eerder af. Hij wordt in Duitsland vaker uitgefloten op Euro Tour-toernooien dan toegezongen.

Is nieuwe Luke Littler een dertienjarige Belg? 'Er komen ook nog meisjes en feestjes' Lex Paeshuyse wordt misschien wel de nieuwe dart-ster van België. Hij is nog slechts 13 jaar oud, maar werd afgelopen jaar wereldkampioen bij de jeugd. Topdarter én landgenoot Kim Huybrechts ziet een mooie toekomst tegemoet.

World Cup of Darts

Toch moet hij zich op 12 juni weer op het vasteland van Europa melden. Dan staat de World Cup of Darts op het programma. Hij speelt het toernooi dat ook wel bekend staat als het WK darts voor landenteams samen met Humphries. Engeland is de torenhoge favoriet voor de eindwinst. Nederland stuurt Danny Noppert en Gian van Veen, want Michael van Gerwen pakt liever rust.

Humphries kijkt uit naar de samenwerking, vertelt hij in de Weekly Dartscast: "Ik denk dat de fans ervan gaan genieten om ons samen te zien spelen. De twee beste spelers ter wereld - er zal veel druk op onze schouders liggen."

Directe concurrent van Michael van Gerwen ging door een hel: 'Het heeft mijn leven kapot gemaakt' Het ziet er niet goed uit voor Michael van Gerwen in de Premier League Darts. De Nederlandse oud-winnaar lijkt zich niet te plaatsen voor de play-offs. Hij werd donderdag uit de top vier gestoten door dagwinnaar Nathan Aspinall. De Engelsman kijkt met gemengde gevoelens terug op de laatste maanden.

Premier League

Littler is in absolute topvorm. De regerend wereldkampioen wint met speels gemak Premier League Darts-avond na avond. Hij heeft het dubbele aantal punten op de ranglijst in vergelijking met Van Gerwen en heeft zich daardoor al ruim voor de play-offs geplaatst.

Topdarter Michael van Gerwen legt kritiek over missen Wereldbeker naast zich neer: 'Dat lijkt me een prima reden' Topdarter Michael van Gerwen knijpt er regelmatig tussenuit om op vakantie te gaan. Daardoor is hij bij enkele toernooien afwezig, zoals bij de landenwedstrijd World Cup of Darts (ook Wereldbeker darts genoemd). Zelfs zijn vriend en begeleider Vincent van der Voort heeft wel wat kritiek op die keuzes. Maar Mighty Mike staat vierkant achter zijn planning.

Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken Van der Voort en presentator Damian Vlottes alle ins en outs van de afgelopen dartsweek en wat er nog komen gaat. De kansen van Michael van Gerwen in de Premier League Darts komen voorbij en ook krijgt de PDC weer de wind van voren. Beluister dit en meer in de nieuwe aflevering, die hieronder te beluisteren is of via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.