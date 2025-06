Luke Littler heeft zaterdagavond gereageerd op kritiek van de Noord-Ierse darter Neil Duff. De tienersensatie kon het niet laten zijn 34-jaar oudere collega even op zijn plek te zetten.

Littler was samen met Luke Humphries voor Engeland de torenhoge favoriet op de World Cup of Darts. Door hun geplaatste status stroomde het duo pas na de groepsfase in het toernooi, maar vervolgens was het thuisspelende Duitsland te sterk voor de nummer één en twee van de wereld.

Luke Littler zal Duitsland nog meer haten na sensationele uitschakeling Engeland bij World Cup of Darts Engeland kwam naar de World Cup of Darts met de twee beste spelers ter wereld: wereldkampioen Luke Littler en Luke Humphries, winnaar van het WK darts in 2024. Maar het Engelse duo legde het in zijn eerste wedstrijd af tegen thuisland Duitsland: 8-4.

'Hoe gaat het?'

Tijdens de nederlaag van Engeland tegen Duitsland plaatste Duff 'How is England doing? (hoe gaat het met Engeland?) op zijn sociale kanalen. Inmiddels is het toernooi een week geleden, maar Littler liet dit niet zomaar voorbijgaan.

Nadat Duff op de Modus Super Series uitgeschakeld werd, was Littler er als de kippen bij om te reageren. Op zijn Instagram Story plaatste hij een foto van de uitspraken van Duff en de winnende pijl tegen Duff, met de tekst: how is Neil Duff doing? (hoe gaat het met Neil Duff).

Kritiek

Littler en Humphries kregen het deze week ook al flink te verduren. Dartlegende Dennis Priestley hield geen blad voor de mond toen hij het had over het Engelse team op de World Cup of Darts. "Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat Luke Littler of Luke Humphries genoeg hebben gedaan om hun MBE's te verdienen", zei Preistley onder meer.

Daar was Littler niet van gediend en hij reageerde dan ook snel. "Verdien geen MBE, maar heb in 12 maanden meer gedaan dan hij ooit deed..."

Wereldkampioen Luke Littler reageert gepikeerd op kritiek dartslegende: 'In 12 maanden meer gedaan...' Luke Littler kwam op als een komeet in de dartswereld. Waar hij in zijn eerste jaar bij de profs haast niets fout kon doen bij de media en/of fans, is dat in zijn tweede seizoen wel anders. De nog altijd pas achttienjarige ontvangt regelmatig kritiek en daarin lijkt hij nog wat gestuurd te moeten worden.

Sensatie

Littler is pas 18 jaar oud maar kan na twee gespeelde WK's geweldige cijfers overleggen. In zijn eerste poging in Alexandra Palace was Humphries te sterk in de finale, maar een jaar later tegen Michael van Gerwen was het wel raak.

Gelijk na zijn eerste WK was Littler een van de beste spelers ter wereld en dat liet hij zien. Zo won hij de Premier League, World Series of Darts Finals, Grand Slam of Darts en de UK Open. Momenteel is hij de nummer twee van de wereldranglijst.