Er was amper vreugde bij topdarter Callan Rydz toen hij na een schitterende partij op het WK darts won van Daryl Gurney. De grootvader van de Engelsman vocht toen voor zijn leven. Een paar dagen later is er slecht nieuws: de opa van Rydz is overleden.

In de tweede ronde won Rydz, bij het vorige WK darts nog kwartfinalist, met 3-2 in sets. Daarna stond hij Viaplay met tranen in de ogen te woord. "Ik ben blij met de overwinning, maar… ik weet niet. Daryl is een goede vriend, dus het is zwaar. Er speelt veel thuis. Het gaat niet goed met mijn opa, dus het is moeilijk om hier te zijn."

Rust in vrede

Op Instagram heeft Rydz woensdag in een story gemeld dat zijn grootvader niet langer onder ons is. "Er zijn niet genoeg woorden om dit te zeggen. Rust in vrede, opa. Ik beloof dat ik mijn best doe om jou en oma trots te maken daarboven. Ik hou van jullie", schrijft Rydz.

Vorig jaar overleed rondom het WK darts zijn oma, de partner van de nu overleden grootvader. Tijdens dit WK vertelde hij in de pers nog over zijn plannen met Kerstmis met zijn grootvader. "Ik ga naar huis en ik ga kijken hoe het met die grote gast is", zo verwees hij naar zijn opa. "Luister, als hij heengaat, dan overweeg ik me terug te trekken van het WK darts. Misschien. Ik weet het niet. Ik moet beslissen of ik hier nog wel mee wil doorgaan. Met Kerstmis hebben we een traditie. Als mijn opa zich goed voelt, dan gaan we naar de kroeg. Dan gaan we lekker lachen met wat maten. En we dineren."

Scootmobiel

En hij vertelde meer over zijn geliefde familielid. "Ik reed vroeger rond op zijn scootmobiel in Bedlington. Ik reed rond als een idioot. Ik zette het ding in de snelste stand, ik vloog alle kanten op. Mijn opa kon daar wel om lachen en dat maakte mij blij. Ik speel voor de familie. Mijn opa, oma en moeder hebben mij deze sport in getrokken. Alles wat ik doe is voor hen,"

